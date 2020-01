In de Foto's-app op de Mac kun je meerdere fotobibliotheken aanmaken. Zo kun je gemakkelijk onderscheid aanbrengen in de verschillende fotocollecties die je gebruikt. We leggen uit hoe je een nieuwe fotobibliotheek in de Foto's-app kunt maken en hoe je makkelijk kunt wisselen.

Het is niet voor iedereen handig om één centrale fotobibliotheek op de Mac te hebben. Sommige mensen willen hun iPhone-foto’s scheiden van de foto’s die ze met een spiegelreflexcamera hebben. En er zijn ook mensen die de fotobibliotheek liever op een externe schijf hebben. Dit is allemaal mogelijk. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen in Foto’s op de Mac is te wisselen van bibliotheek. In deze tip gaan we uitleggen hoe dat werkt.

Nieuwe fotobibliotheek maken op de Mac

Foto’s op de Mac kan, net zoals voorheen met iPhoto en Aperture mogelijk was, meerdere fotobibliotheken maken en beheren. De optie is alleen wat meer verborgen. Wellicht heb je het over het hoofd gezien en wist je niet dat de mogelijkheid bestond. Allereerst gaan we beginnen met het maken van een nieuwe fotobibiotheek, naast de bestaande.

Dit zijn de stappen:

Sluit Foto’s voor de Mac af. Herstart het programma met de Option-toets ingedrukt. Nu verschijnt het venster Kies bibliotheek. Klik onderin het venster op de optie Maak nieuwe aan. Geef deze nieuwe bibliotheek een naam. Klik op Locatie als je de fotobibliotheek op een externe schijf wilt maken. Druk vervolgens op OK. Foto’s voor Mac opent met een lege bibliotheek.

Er zijn een paar dingen om rekening mee te houden. Zo kun je geen foto’s van de ene bibliotheek naar de andere verhuizen.Ook kun je op de Mac maar één bibliotheek gebruiken voor het synchroniseren van Foto’s met iCloud.

Wisselen van fotobibliotheek met Foto’s op de Mac

Standaard zal Foto’s voor de Mac altijd opstarten met de laatst geopende fotobibliotheek die je geselecteerd hebt. Wil je wisselen van fotobibliotheek? Voer dan de volgende stappen uit:

Sluit Foto’s voor de Mac af. Herstart het programma met de Option-toets ingedrukt. Nu verschijnt het venster Kies bibliotheek. Selecteer de gewenste bibliotheek en klik daarna op Kies bibliotheek. Foto’s voor de Mac opent de gewenste fotobibliotheek.

