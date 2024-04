iDEAL is in Nederland de meestgebruikte methode voor online winkelen, maar een iDEAL-betaling gaat lang niet altijd soepel. Je moet telkens kiezen met welke bank je wil betalen en aan het eind van je bestelling blijf je meestal achter met meerdere openstaande tabbladen in je browser. Vooral op mobiel kan het vaak onhandig zijn. Het nieuwe iDEAL belooft daarin een verbetering, waarbij het iDEAL-profiel onder andere centraal staat. Wat kun je met zo’n iDEAL-profiel en hoe maak je dat aan? Dat leggen we je in deze tip uit hoe een iDEAL-profiel instellen werkt.

Wat is een iDEAL-profiel?

Je kan vanaf nu een persoonlijk profiel aanmaken bij iDEAL, een zogenaamd iDEAL-profiel. Daarin leg je vast welke rekening je (voornamelijk) gebruikt bij het online winkelen en wat je persoons- en adresgegevens zijn. Door zo’n profiel aan te maken, hoef je dergelijke gegevens niet telkens opnieuw in te voeren als je via een geschikte webshop iets bestelt. Bovendien wordt meteen de app van je bank geopend, omdat je niet meer eerst hoeft te kiezen met welke bank je wil betalen. Een iDEAL-profiel is alleen mogelijk als je 16 jaar of ouder bent.

Een iDEAL-profiel is niet voor iedereen nuttig. Omdat het iDEAL-profiel werkt op basis van cookies, heeft het alleen nut als je cookies accepteert en bewaart. Door de cookie herkent iDEAL jouw profiel en worden meteen de juiste gegevens erbij gepakt. Het heeft ook vooral zin als je voornamelijk via je smartphone of tablet online winkelt. Je hoeft ook niet in te loggen met een gebruikersnaam of wachtwoord, omdat de cookie de gegevens voor je bewaart.

Een ander voordeel is dat je bij sommige webshops die snel betalen via iDEAL ondersteunen, geen persoons- en adresgegevens hoeven te ondersteunen en je dus ook geen account nodig hebt. De bezorggegevens uit je iDEAL-profiel worden dan gebruikt om het pakket te verzenden. Dit werkt vergelijkbaar met bijvoorbeeld snel betalen via PayPal of Apple Pay, bij webshops die dit ondersteunen.

Hou er wel rekening mee dat je iDEAL-profiel mogelijk nog niet overal werkt. Webshops moeten het nieuwe iDEAL wel al ondersteunen.

Hoe kan ik een iDEAL-profiel aanmaken?

Een iDEAL-profiel aanmaken bij de drie grootste banken werkt als volgt:

iDEAL-profiel bij ING maken Open de ING Bankieren-app. Tik op Service > Je app-instellingen. Tik op de optie iDEAL. Kies de ING-rekening die je wil gebruiken en tik op Volgende. Je wordt nu naar de browser gestuurd, naar de website van iDEAL. Maak je profiel daar verder af met je persoons- en adresgegevens. Bevestig je gegevens met de code die je per e-mail ontvangt en sla je profiel op. Op de website van ING vind je meer informatie over het iDEAL-profiel. iDEAL-profiel bij Rabobank maken Open de Rabobank Bankieren-app. Ga naar Instellingen > Betaalrekeningen. Scroll helemaal naar onder en tik onder het kopje Andere vormen van betalen op iDEAL. Tik op Ga verder. Kies de rekening die je wil gebruiken en ga verder. Tik daarna op Verder naar iDEAL om in de browser je profiel af te maken door je persoons- en adresgegevens in te vullen. Bevestig je gegevens met de code die je per e-mail ontvangt en sla je profiel op. Op de website van de Rabobank vind je meer informatie over het iDEAL-profiel. iDEAL-profiel bij ABN AMRO maken Het is op dit moment nog niet mogelijk om bij ABN AMRO een iDEAL-profiel aan te maken. Deze functie wordt op een later te bepalen datum toegevoegd. iDEAL-profiel maken bij andere bank Zit je bij een andere (kleinere) bank? Informeer bij de bank zelf hoe je daar een iDEAL-profiel kan maken of check de instellingen van je bankieren-app.

iDEAL-profiel gebruiken

Als je je iDEAL-profiel hebt aangemaakt, wordt deze automatisch gebruikt als je via de browser op je smartphone of tablet een online bestelling plaatst en bij het afrekenen kiest voor iDEAL. Het werkt alleen bij winkels die het nieuwe iDEAL al aanbieden. Is dat het geval, dan hoef je dus niet meer eerst je bank te kiezen. Na het kiezen van iDEAL verschijnt meteen je rekening uit je iDEAL-profiel in beeld. Eventueel kan je hier een andere rekening kiezen. Tik dan op Voltooi betaling en de app van je bank wordt automatisch geopend om je betaling goed te keuren.

De eerste keer dat je na het aanmaken van je iDEAL-profiel met iDEAL betaalt, wordt je rekening nog niet meteen herkend. Pas bij de volgende betaling wordt de app van je bank direct geopend.

Er kunnen meerdere redenen zijn als je iDEAL-profiel niet herkend wordt en je nog op de oude manier afrekent met iDEAL:

Je cookies zijn verwijderd

Je hebt een ander toestel gebruikt dan waar je normaal gesproken online mee winkelt en afrekent

Je gebruikt een andere browser om mee te winkelen dan de browser waar de cookie in opgeslagen is

De webshop ondersteunt nog niet het nieuwe iDEAL

Je iDEAL-profiel heb je te lang niet gebruikt, waardoor je eerst opnieuw een cookie moet accepteren

Er is een storing bij iDEAL

iDEAL-profiel bewerken of opzeggen

Je kunt je iDEAL-profiel op ieder moment bewerken of opzeggen. Je doet dat via dezelfde stappen als voor het aanmaken van een iDEAL-profiel, via de instellingen van je bankapp. Je kunt hier het volgende doen:

Extra rekeningen toevoegen of verwijderen

Persoonlijke gegevens wijzigen

Vertrouwde apparaten bekijken

Vertrouwde webshops bekijken

Je profiel verwijderen

Op de website van iDEAL vind je meer informatie over het iDEAL-profiel. Lees ook onze andere tips die we over mobiel betalen en iDEAL hebben: