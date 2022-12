Snel je IMEI-nummer opzoeken? Een anoniem telefoontje plegen? Met deze speciale telefooncodes voor de iPhone kan het. In dit artikel zetten we ze op een rijtje.

Als mobiel internet niet werkt op je iPhone kan dat allerlei oorzaken hebben. In deze tip helpen we je bij het vinden van een oorzaak waarom mobiel internet niet werkt en helpen we je om het op te lossen.

In de Telefoon-app van je iPhone kun je speciale codes invoeren om extra informatie op te vragen. Je kunt instellingen, doorschakelopties en andere zaken opvragen als je de juiste codes kent. Wil je alleen instellingen aanpassen, ga dan naar Instellingen > Telefoon om dat te doen. De telefooncodes die we hieronder bespreken zijn meer ter informatie.

Met de Telefoon-app op de iPhone kun je bellen, maar er zit veel meer in! Zo kun je een wisselgesprek voeren of het telefoongesprek op je iPad of Mac beantwoorden, reageren met een tekstbericht, anonieme bellers blokkeren en nog veel meer. Hieronder zie je wat er allemaal mogelijk is.