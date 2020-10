Zo zet je iMessage-gesprekken op niet storen (muten)

Krijg je zoveel notificaties van een iMessage-gesprek dat het hinderlijk wordt? Schakel dan Niet storen (stil/mute) voor dat gesprek in. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt.

iMessage-berichten dempen

Je kunt specifieke (groeps)gesprekken van iMessage op niet storen zetten op de iPhone, zodat je van deze gesprekken geen meldingen meer krijgt. Dat is wel zo prettig als je in een chatgroepje zit waar tientallen of honderden berichten per dag worden uitgewisseld. Je krijgt van deze gesprekken geen meldingen meer en zult zelf naar de app moeten gaan om te kijken of er iets nieuws is. Zo kan een groepsgesprek gewoon doorgaan, zonder dat jij tijdens het werken wordt gestoord.

Waarom iMessage op niet storen zetten?

Als je de iMessage Berichten-app van je iPhone veel gebruikt, zul je op een gegeven moment merken dat de app je wel erg veel notificaties geeft. Zeker als je bijvoorbeeld in een groepsgesprek zit (zie foto), is het niet handig als je iPhone om de haverklap gaat trillen of notificatie-geluiden afspeelt. In deze tip gaan we je laten zien hoe je dat probleem oplost door de notificaties van een gesprek stil te houden.

De optie om de notificaties van een gesprek stil te houden is erg handig. Je bepaalt zelf op welk moment je de berichten weer gaat lezen. Bovendien maakt het niet uit of het om een iMessage- of sms-conversatie gaat, dus je kunt alle gesprekken naar wens stil zetten (muten). De optie vind je terug in de details van elk gesprek onder de naam ‘Niet storen’.

iMessage muten inschakelen

Open de Berichten-app op je iPhone of iPad. Veeg het gesprek waar je geen meldingen meer wil krijgen naar links. Tik op de paarse knop Verberg meldingen. Herhaal deze stappen om niet storen voor het gesprek weer uit te schakelen.

Er is nog een tweede manier om een iMessage-gesprek op niet storen te zetten:

Open de Berichten-app op je iPhone of iPad. Ga naar het gesprek waarvoor je geen notificiaties wilt krijgen. Tik rechtsboven op de letter i. Zet de schakelaar bij Verberg meldingen aan.

Je krijgt nu geen meldingen meer voor dit gesprek. Zo kun je rustig verder werken en op een geschikt moment kijken of je no iets gemist hebt. Je herkent een gesprek dat op niet storen staat aan het maantje in het chatoverzicht.

Andere Niet Storen-functies

Deze functie staat los van de Niet Storen-functie op de iPhone, waarmee je alle notificaties kunt blokkeren. Daarnaast is er de speciale functie Niet Storen tijdens autorijden, die voorkomt dat je in het verkeer wordt afgeleid door notificaties.

