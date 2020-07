Zo zet je de Formule 1-kalender in je agenda

Wil jij weten wanneer Max Verstappen de Formule 1 rijdt? Als fan van de Formule 1 kun je gemakkelijk op de hoogte blijven van de aankomende races. In deze tip leggen we uit hoe je de Formule 1-kalender kunt toevoegen op je iPhone, iPad en Mac.

Formule 1 kalender in je agenda zetten

Met behulp van de standaard Agenda-app zet je heel makkelijk en snel de Formule 1-kalender op je Mac, iPhone en iPad. In deze tip leggen we uit hoe je dit doet en hoe je meldingen van races kunt instellen. Hieronder doen we dat met behulp van de website f1calendar.com, maar we hebben ook een aparte tip hoe je sportwedstrijden aan je agenda toevoegt met de dienst SchedJoules.

Formule 1 data in 2020

Dit zijn de races van Formule 1 seizoen 2020:

Datum Grand Prix Starttijd race Zondag 5 juli Oostenrijk (Red Bull Ring) 15:10 uur Zondag 12 juli Stiermarken (Oostenrijk, Red Bull Ring) 15:10 uur Zondag 19 juli Hongarije (Hungaroring) 15:10 uur Zondag 2 augustus GB (Silverstone) 15:10 uur Zondag 9 augustus 70 jaar Silverstone 15:10 uur Zondag 16 augustus Spanje (Barcelona) 15:10 uur Zondag 30 augustus België (Spa-Francorchamps) 15:10 uur Zondag 6 september Italië (Monza) 15:10 uur

Formule 1-kalender toevoegen op je Mac

De handigste manier om de Formule 1-kalender toe te voegen is om het op je Mac te doen. Je hebt zo meer mogelijkheden voor bijvoorbeeld het bijwerken van de kalender.

Vind een website die kalenders aanbiedt. Wij vinden www.f1calendar.com de beste optie, maar je kunt ook terecht op talloze andere sites zoals racingnews365.nl. Om de tijdszone van Londen naar Amsterdam te wijzigen klik je op Change > Amsterdam.

Klik op Add these race dates… en kies op welke races en kwalificatierondes je wel en niet een abonnement wil. Kies ook of je een herinnering wilt ontvangen voor elke race. Klik op Get calendar en vervolgens op Get.

Klik op Sta toe wanneer je de vraag krijgt of de pagina jouw agenda wil openen. Abonneer je op de agenda en geef het een naam en kleur die jij handig vindt. Kies iCloud als locatie en zet automatisch bijwerken op elke dag.

De reden dat wij aanraden om de Formule 1-kalender in iCloud te zetten is dat je de kalender vervolgens automatisch op je iPhone en iPad krijgt. Omdat de tijden van Formule 1-races soms last-minute worden veranderd is het handig om de kalender automatisch te laten bijwerken.

Formule 1-kalender toevoegen op iPhone en iPad

Heb je geen Mac om de kalender op toe te voegen? Dan kan het ook op je iPhone en iPad:

Vind een website die kalenders aanbiedt, bijvoorbeeld de eerder genoemde www.f1calendar.com Om de tijdszone van Londen naar Amsterdam te wijzigen tik je op Change > Amsterdam. Tik op Add these race dates… en kies op welke races je wel en niet een abonnement wil. Kies ook of je een herinnering wilt ontvangen voor elke race. Tik op Get calendar en vervolgens op Go!. Tik op Abonneer en vervolgens op Bekijk. De Agenda-app opent nu. Tik op Agenda’s. Zoek naar F1 Calendar 2020 en tik op de i. Geef de agenda een naam en kleur die jij handig vindt.

Je kunt op je iPhone en iPad niet instellen hoe vaak de agenda moet worden bijgewerkt, dus houd daar rekening mee. De racetijden veranderen soms last-minute bij de Formule 1.

Abonnement op Formule 1-kalender opzeggen

Wil je de Formule 1-kalender niet meer in je agenda? Dan kun je je abonnement opzeggen. Op de Mac doe je dit zo:

Open Agenda. Klik linksboven op Agenda’s. Klik met je rechtermuisknop (of ctrl-klik) op de Formule 1-kalender. Kies voor Zeg abonnement op.

Op de iPhone en iPad je abonnement opzeggen kan ook. Dit doe je zo:

Open Agenda. Tik op Agenda’s. Zoek de Formule 1-kalender en tik op het vinkje. Het rondje zal nu wit worden.

Afmelden kan ook via Instellingen > Agenda > Accounts > Agenda’s met abonnement of via Instellingen > Agenda > Accounts > Agenda’s met abonnement.

Afmelden kan ook via Instellingen > Agenda > Accounts > Agenda's met abonnement of via Instellingen > Agenda > Accounts > Agenda's met abonnement.