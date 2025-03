Hoewel je op veel plekken wel uit de voeten kan met Engels, zijn er ook veel regio’s waar je toch écht de daar gesproken taal moet leren om een gesprek te voeren. Dat kan soms best lastig zijn, maar daar lijkt Apple nu wat op gevonden te hebben.

Analist Mark Gurman zegt dat Apple namelijk van plan is om met iOS 19 een live vertaalfunctie te introduceren voor AirPods. Dit werkt samen met je iPhone: doe je AirPods in, spreek een zin uit in het Nederlands, en de vertaalde versie wordt afgespeeld op de speaker van je iPhone. De persoon tegenover je kan vervolgens in zijn of haar taal in de iPhone spreken, wat dan weer vertaald naar je AirPods wordt gestuurd.

Waarschijnlijk niet op alle iPhones

Het vertaalwerk wordt dus via de iPhone uitgevoerd, maar het is nog onduidelijk of dit via de cloud gaat of dat de vertaling helemaal lokaal wordt gedaan. In het tweede geval zou de iPhone flink wat rekenkracht nodig hebben, en is de kans groot dat alleen iPhone-modellen met Apple Intelligence de functie krijgen.

Overigens is de feature niet bepaald nieuw: Google biedt al jaren een soortgelijke feature op zijn Google Pixel Buds, en ook de slimme chatbot ChatGPT heeft de mogelijkheid om als live vertaler te dienen. Toch klinkt Apple’s uitvoering op papier als de meest intuïtieve uitvoering van het idee – zeker vergeleken met Google’s versie:

Meer details tijdens de WWDC

We horen meer over de live vertaalfunctie tijdens de WWDC 2025, Apple’s jaarlijkse conferentie voor ontwikkelaars. Tijdens dit event verwachten we iOS 19, maar ook iPadOS 19 en macOS 16. Deze drie updates zouden wel eens de grootste updates ooit kunnen worden, met een compleet vernieuwde interface en allerlei grote nieuwe features.