Telefoongesprekken altijd opnemen via de iPhone-speaker

Wil je de telefoon standaard beantwoorden via de iPhone-speaker? In deze tip lees je hoe je het opnemen van telefoongesprekken via de iPhone-speaker automatisch kunt instellen voor alle gewone telefoongesprekken en voor FaceTime Audio.

Telefoongesprekken aannemen op de speaker

Bel je vaak vanuit de auto? Dan doe je dat uiteraard handsfree. Om te voorkomen dat je alsnog knoppen moet indrukken als je wordt gebeld, zou het handig zijn als je de iPhone meteen kunt opnemen via de speaker. Dat kan! Met de stappen in dit artikel beantwoord je telefoongesprekken altijd via de speaker. Zoek je de mogelijkheid om telefoongesprekken vast te leggen met een audio-opname, dan hebben we daar een aparte tip over.

Telefoongesprekken opnemen via iPhone-speaker

Is je telefoon gekoppeld met Bluetooth-autoradio dan kun je het telefoongesprek via de speakers van de auto laten verlopen. Maar niet iedereen beschikt daarover. Daarom leggen we uit hoe je ervoor zorgt dat telefoongesprekken altijd via de ingebouwde speaker van de iPhone binnenkomen. Dit regel je via de Toegankelijkheidsfuncties, die je in de Instellingen-app vindt. Het geldt ook meteen voor alle gesprekken die je via FaceTime Audio voert.

Zo ga je te werk:

Open de Intellingen-app op je iPhone. Ga naar Toegankelijkheid > Aanraken Kies Audiopad gesprekken. Stel deze in op Luidspreker.

Als je nu belt of gebeld wordt, gaat automatisch de speakerfunctie aan. Je kunt dit nog steeds handmatig uitschakelen via het luidspreker-knop in het belvenster (de witte knop in de linker afbeelding).

Meer telefoontips

We hebben nog meer tips over de telefoonfunctie op de iPhone: