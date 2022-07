Door tweestapsverificatie toe te voegen aan je Google-account, kun je e-mail op de iPhone beter beveiligen. We leggen uit hoe je dit instelt bij Google, zodat het meteen voor al je activiteiten geldt.

Heel veel mensen gebruiken Gmail voor hun e-mail op de iPhone. Het voordeel van deze dienst is dat het gratis is en overal bij je mail kan. Hierdoor verzamel je met de jaren heel veel data die je niet op straat wil zien liggen. Door tweestapsverificatie toe te voegen aan je Google-account, voorkom je dat anderen zomaar met je gebruikersnaam en wachtwoord kunnen inloggen. Uiteraard heb je ook al tweefactorauthenticatie voor je Apple ID ingesteld, maar het is ook verstandig om het voor allerlei andere diensten en accounts te doen. Zeker voor je Gmail, als je daar bijvoorbeeld gebruik om wachtwoorden van allerlei andere accounts te resetten.

Google tweestapsverificatie inschakelen

Authenticatie in twee stappen voegt een extra barrière toe zodat inbrekers niet zomaar bij je e-mailgegevens komen. Hiermee beveilig je niet alleen de data op je iPhone , maar ook op alle andere plekken waar je Gmail gebruikt. Je gebruikt je Google-account waarschijnlijk voor meer dingen dan je denkt.

Voer de volgende stappen uit om de beveiliging in te stellen:

Ga naar deze website van Google om te controleren of tweefactorauthenticatie ingeschakeld is. Log in met het juiste account. Sommige mensen hebben meerdere accounts, dus loop het voor allemaal even langs. Staat de functie aan? Dan hoef je niets te doen.

Staat tweestapsverificatie nog niet aan, dan schakel je het in. Hierbij heb je twee keuzes: Google-prompts of een sms ontvangen. Je kunt ook een spraakbericht ontvangen, maar dit is minder gangbaar. Wij hebben in dit geval gekozen voor een sms-bericht. Een Google-prompt is echter veel makkelijker. Als je inlogt op een nieuw apparaat, stuurt Google een melding naar elke telefoon waarop je al bent ingelogd. Geef toestemming dat jij het bent en je bent ingelogd!

Soms zul je apps en diensten die gebruiken maken van je Google-acccount (zoals Agenda, Mail, Notities en YouTube) opnieuw moeten koppelen.

Andere opties voor Gmail tweestapsverificatie

Er zijn nog meer mogelijkheden om gebruik te maken van tweestapsverificatie op je Google-account. Blader je verder omlaag, dan zie je nog drie opties:

Backup-codes : Hiervoor zul je een lijst met eenmalige toegangscodes moeten afdrukken en op een veilige plaats bewaren. Kan een optie zijn, maar de kans is groot dat je niet weet waar je moet zoeken op het moment dat je de codes nodig hebt.

: Hiervoor zul je een lijst met eenmalige toegangscodes moeten afdrukken en op een veilige plaats bewaren. Kan een optie zijn, maar de kans is groot dat je niet weet waar je moet zoeken op het moment dat je de codes nodig hebt. Authenticator-app : Met de Google Authenticator-app kun je verificatiecodes krijgen, ook als je telefoon offline is. Een ideale oplossing, ook voor allerlei andere accounts.

: Met de Google Authenticator-app kun je verificatiecodes krijgen, ook als je telefoon offline is. Een ideale oplossing, ook voor allerlei andere accounts. Beveiligingssleutel: Een verificatiemethode waarmee je veilig kunt inloggen. Er zijn verschillende varianten. De sleutel kan ingebouwd zijn in je telefoon, via Bluetooth verbinding maken of op een usb-poort van je computer moeten worden aangesloten.

Google beveiligingscheck

Wil je meer doen om je Google-account veilig te houden? Dan kun je ook de Google beveiligingscheck eens doorlopen. Je krijgt hier aanbevelingen wat je kunt doen om je account veiliger te maken.

Nu je toch met je Google-account bezig bent, zou je deze dingen ook nog eens kunnen bekijken: