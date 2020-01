Doorkiesnummers op de iPhone: zo werkt het

Als je vaak nummers belt waarbij je doorkiesnummers of keuzes in een telefoonsysteem moet intoetsen, dan is het handig om dat te automatiseren. Deze tip legt uit hoe je dat instelt, zodat je met minimale inspanning bij de juiste keuzes terechtkomt. Naast doorkiesnummers direct bellen kun je ook een sneltoets maken voor tijdens het bellen.



Doorkiesnummers met en zonder sneltoets

Zo’n doorkiesnummer kan bijvoorbeeld voorkomen bij een voice responsesysteem of wanneer iemand binnen een bedrijf een eigen toestelnummer heeft. Op de iPhone is er een handige manier om zo’n doorkiesnummer in te stellen. Je belt daarbij eerst het aangegeven telefoonnummer en na de piep hoef je alleen kort op het scherm te tikken om een nieuwe cijferreeks in te voeren. Een komma in het nummer doet daarbij dienst als wachtpauze van drie secondes.

Het werkt als volgt:

Maak eerst een nieuw contact aan. Voer het gewenste nummer in. Tik op de knop ‘+*#‘ linksonder in het scherm. Tik op de knop Pauze om een wachtpauze in te voegen. Dit geeft aan dat de telefoon moet wachten totdat er weer een cijfer of cijferreeks moet worden ingevoerd. Voer na de pauze de gewenste cijfer(s) in. Op onderstaande afbeelding moet eerst het nummer 0900-8844 worden gebeld. Op het moment dat er om een vervolgkeuze (doorkiesnummer) wordt gevraagd zal de menukeuze 2-2 worden doorgegeven. Sla de aangepaste contactgegevens op.

Zoals je zag tijdens het instellen van de contactkaart is er ook een knop genaamd Wacht. Deze knop zorgt ervoor dat je zelf kunt beslissen wanneer je het doorkiesnummer intoetst. Dat is handig als je niet altijd zeker weet wanneer je de code precies moet invoeren.

Tijdens het instellen kies je dus voor Wacht in plaats van voor Pauze. Bel je met het nummer, dan verschijnt linksonder in je beeld een sneltoets om de code in te voeren. Zo heb je dus helemaal zelf in de hand wanneer dat gebeurt.

Wil je weten hoe je anoniem kunt bellen? Dat leggen we uit in een andere tip!