Soms blijft een e-mail hangen in de Mail-app op iOS. Vervelend, maar ook eenvoudig op te lossen. Dit is hoe je dat doet.

Vastgelopen mailtjes in je outbox

Staat er een ééntje bij de Uitgaand-postbus? Dan is er een mailtje vast blijven zitten in de outbox. Waarom dit precies gebeurt, kan verschillende oorzaken hebben. Meestal wordt het probleem veroorzaakt door een niet-actieve of instabiele internetverbinding tijdens het versturen van het e-mailbericht. Ook kan het ook zo zijn dat de server van Apple niet reageert en de mail daardoor blijft hangen. Wat kun je er tegen doen? Dat leggen we je in dit artikel uit.

In een apart artikel bespreken we wat je kunt doen als iCloud Mail helemaal niet meer werkt

Bekijk ook Doet je iCloud-mail het niet meer? Probeer deze tips Lukt het niet meer om iCloud-mail te ontvangen of te versturen? Komen mailberichten niet meer aan en weet je niet wat de oorzaak is? Misschien is er een storing, zit je iCloud-opslag gewoon vol of is er iets anders aan de hand.

#1 Opnieuw verbinden met netwerk

Als je mail niet verstuurt, controleer dan eerst je netwerk. Met name als je onderweg een mailtje probeert te versturen, kun je last hebben van een slechte verbinding. Lees in dit artikel wat je kunt doen als je een slechte mobiele verbinding hebt en hier wat je kunt doen als je last hebt van WiFi-problemen. Als je je verbinding hebt gecontroleerd, kun je je mailtje opnieuw proberen te verzenden. Een mail nogmaals sturen via de Mail-app, doe je met de volgende stappen.

Open de Mail-app en ga naar Postbussen. Open de map Verstuurd om te controleren of het mailtje nog steeds niet is verstuurd. Ga terug naar Postbussen en open de tijdelijke map Uitgaand, waarin het bericht vastzit. Open het bericht en tik op op de grote blauwe pijl in de hoek rechtsboven om de e-mail opnieuw te versturen.

#2 Apparaat herstarten

Heb je wel verbinding, maar verstuurt je mail nog steeds niet? Of heb je überhaupt nog steeds geen verbinding? Probeer dan je apparaat opnieuw op te starten. Door een reset uit te voeren, kun je vaak veel problemen op lossen. Lees hier hoe je reset op je iPhone uitvoert en hier hoe je je iPad kunt resetten.

#3 Verwijder de niet-verstuurde e-mail

Werken geen van de bovenstaande opties? Dan kun je je e-mail ook nog uit de outbox verwijderen. Let op: is de e-mail belangrijk? Kopieer dan eerst de gehele inhoud in een nieuw bericht voor je het oude mailtje verwijdert. Anders kun je weer helemaal opnieuw beginnen met typen.

Open de Mail-app en ga naar Postbussen > iCloud > Uitgaand. Veeg naar links om het bericht te verwijderen. Je kunt nu een nieuw e-mailbericht maken, bijvoorbeeld via je Mac.

Meer tips over de Mail-app vind je hier:

