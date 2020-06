De Apple Watch wordt geleverd met 8GB, 16GB of 32GB opslag, die je kunt gebruiken voor muziek, podcasts en meer. Hoe controleer je hoeveel geheugen er nog vrij is op je Apple Watch? En hoe kun je de opslagruimte uitbreiden? Dit kun je doen als je Apple Watch opslag vol is.

De opslagruimte op je Apple Watch kun je gebruiken voor muziek, podcasts en foto’s, maar er zitten wel wat beperkingen aan. Zo kun je maar een beperkte hoeveelheid muziek en foto’s kwijt op je smartwatch en in deze tip leggen we uit waar je rekening mee moet houden.

Hoeveel Apple Watch opslag?

De hoeveelheid opslagruimte er op de Apple Watch zit is afhankelijk van het model:

Hiervan wordt ongeveer 3GB in beslag genomen door het besturingssysteem watchOS. De rest kun je gebruiken voor andere toepassingen, zoals het opslaan van muziek. De opslag is onderverdeeld per type data. Bij foto’s kun je aangeven hoeveel foto’s er gesynchroniseerd mogen worden, met een maximum van 500 stuks. Het is dus niet de bedoeling om je complete fotobibliotheek op je pols mee te nemen. Hierdoor kan je muziek luisteren en foto’s kijken zonder dat je verbonden hoeft te zijn. Is de Apple Watch verbonden met de iPhone, dan kun je veel meer muzieknummers luisteren.

Controleren hoeveel Apple Watch opslag vrij is

Om te zien hoeveel ruimte er nog vrij kun je op de iPhone of op de Apple Watch zelf kijken.

Opslag controleren op de iPhone

Open de Watch-app op je iPhone. Ga naar Algemeen > Gebruik. Bovenin het scherm zie je hoeveel opslagruimte er in gebruik is per app.

Wil je weten hoeveel opslag je Apple Watch überhaupt aan boord heeft, dan check je dat zo:

Open de Watch-app op je iPhone. Ga naar Algemeen > Info. Bij Capaciteit zie je de totale hoeveelheid opslagruimte.

Dit aantal is de totale opslag minus de systeembestanden. Dit is dus de hoeveelheid opslag die je vrij te gebruiken hebt, in dit voorbeeld 12 GB. Dit is dus altijd minder dan de theoretische capaciteit van 8GB of 16GB. Als er een software-update voor je Apple Watch klaar staat, kan deze extra veel ruimte in nemen waardoor het installeren van nieuwe apps niet meer mogelijk is.

Opslag controleren op de Apple Watch:

Je kunt ook op de Apple Watch zelf de opslag controleren:

Ga op de Apple Watch naar de Instellingen-app. Ga naar Algemeen. Ga naar Info of Gebruik.

Bij Info zie je nu de beschikbare capaciteit en de nog vrije opslag, met het aantal muzieknummers, foto’s en apps die je hebt geïnstalleerd. Ook je watchOS-versie, model en serienummer en andere info krijg je hier te zien.

Wil je per app zien hoeveel ruimte wordt ingenomen, dan kijk je op de Apple Watch bij Gebruik. Je kunt hier geen apps verwijderen.

Apple Watch: opslag vol?

Aanvankelijk waren de meeste apps nog maar enkele KB’s groot, maar gaandeweg is dit gegroeid. Tegenwoordig zijn de meeste apps enkele tientallen MB’s. Op een gegeven moment krijg je een melding krijgen dat er geen nieuwe apps meer geïnstalleerd kunnen worden, omdat de opslag vol zit. Je kunt via bovenstaande stappen (Algemeen > Gebruik) kijken welke apps veel ruimte in beslag nemen. Meestal nemen Muziek, Podcasts, Audioboeken en Foto’s de meeste ruimte in.

Apple Watch opslag vrijmaken

Wil je apps wissen, dan ga je naar het tabblad Mijn Watch. Je kunt nu de apps aantikken en de schakelaar omzetten om ze te deïnstalleren. Helaas is er geen snelle manier om heel veel apps tegelijk te wissen. Zoals hierboven uitgelegd kan het geheugen van je Apple Watch snel vol raken als er een software-update klaarstaat die al is gedownload naar de Apple Watch, maar nog niet is geïnstalleerd. Dit kan ongeveer 200MB in beslag nemen. Installeer de watchOS-update en je zult merken dat er weer ruimte vrij komt.

Muziek, Podcasts, Audioboeken en Foto’s verwijderen

Zie je dat één van deze categorieën de meeste ruimte innemen, dan los je dat als volgt op:

Muziek

Open de Watch-app op je iPhone en ga naar Muziek. Schakel de persoonlijke afspeellijsten uit om deze muziek te verwijderen. Tik op Wijzig. Verwijder onderaan de apart gesynchroniseerde afspeellijsten en albums.

Podcasts

Open de Watch-app op je iPhone en ga naar Podcasts. Standaard worden er automatisch podcasts toegevoegd die in het Luister nu-deel van de Podcasts-app op je iPhone staan. Heb je ze geluisterd, dan verdwijnen ze ook automatisch van je Apple Watch. Wil je dit handmatig regelen, selecteer dan nu Aangepast in plaats van Luister nu. Schakel de podcasts uit waarop je geabonneerd bent.

Audioboeken

Open de Watch-app op je iPhone en ga naar Audioboeken. Schakel de opties Luister ik nu of Leeslijst uit om de audioboeken te verwijderen. Tik op Wijzig en verwijder onderaan de handmatig gesynchroniseerde audioboeken.

Foto’s

Open de Watch-app op je iPhone en ga naar Foto’s. Tik op Fotolimiet en zet dit zo laag mogelijk (bijvoorbeeld 25).

Met deze instelling worden alleen de 25 meest recente foto’s van het geselecteerde album gesynchroniseerd.

Als je wilt weten hoe je iPhone opslagruimte kunt vrijmaken, lees dan eens onderstaande tips!