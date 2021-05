Dat de Apple Watch Series 3 flinke problemen oplevert bij het updaten, is geen verrassing meer. Apple lijkt het nu ook toe te geven door in iOS 14.6 bezitters van een Series 3 aan te raden eerst het horloge los te koppelen en volledig te wissen, voordat je kunt gaan updaten.

Eerst herstellen, dan updaten

We schreven al meermaals dat de Apple Watch Series 3 in 2021 een slechte aankoop is. Om te kunnen updaten moet je namelijk eerst je Apple Watch loskoppelen en leeg maken, voordat je de nieuwe software kunt installeren. Apple noemt het in een supportartikel zelfs expliciet: eerst je Apple Watch loskoppelen zodat er niets meer op staat, daarna updaten en vervolgens weer een backup terugzetten. Dat komt omdat er op de Apple Watch Series 3 te weinig opslag aanwezig is, namelijk slechts 8 gigabyte.



Waarschuwing in iOS 14.6

Om de watchOS-update te installeren, koppelt u uw Apple Watch los en koppelt u hem opnieuw in de Apple Watch-app op uw iPhone.

Mocht je nog niet eerder tegen problemen zijn aangelopen, dan herinnert iOS 14.6 je eraan dat het updaten van de Series 3 geen pretje is. Je krijgt bij het updaten automatisch het verzoek om eerst een restore van je Apple Watch uit te voeren, voordat je verder kunt. De ( vanuit het Portugees vertaalde) tekst daarbij luidt:

Met deze melding wil Apple voorkomen dat mensen handmatig een paar apps apps en bestanden gaan verwijderen, wat meestal vergeefse moeite is. Voorheen toonde Apple een nogal onzinnige melding om content te wissen voor het updaten, zodat er minstens 3GB vrije ruimte zou zijn.

Apple heeft daarmee het probleem niet opgelost en we zijn dan ook benieuwd wat we op 7 juni te horen krijgen over watchOS 8. Gaat Apple toekomstige updates schrappen voor een product dat nog steeds in de schappen ligt?