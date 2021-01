Op elke iPhone en iPad wordt een deel van de opslagruimte gebruikt voor 'Overige' of 'Andere' opslag. Wat is dit en hoe kun je het wissen?

In iOS kun je zien hoe een iPhone of iPad is gevuld met allerlei content zoals muziek, video’s, apps en meer. Maar wat zit er in de categorie ‘Andere’ (Overige bestanden)? Hoe ruim je bestanden in ‘Andere’ op en maak je ruimte vrij?

‘Andere’ opslag in iOS (Overige bestanden)

Misschien komen de gekleurde balkjes op de afbeeldingen in dit artikel je bekend voor. Dat kan kloppen, want in iTunes kon je op de desktop al heel lang bekijken hoe je iDevice was gevuld met muziek, apps en dergelijke. Dat kan nog steeds, maar sinds iOS 11 bekijk je het direct op je toestel.

Zo bekijk je wat er op de iPhone of iPad staat:

Open naar de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Ga naar Algemeen > iPhone opslag. Je ziet nu een gekleurde balk.

Het kan even duren voordat de balk gevuld is. Hiermee kun je zien hoe je toestel gevuld is met apps, foto’s, systeembestanden en dergelijke. Je ziet per app hoeveel ruimte ze in beslag nemen. Ook kun je op Bekijk gedownloade video’s en Bekijk grote bijlagen tikken om te zien welke content veel ruimte in beslag neemt.

De categorie ‘Andere’ is te herkennen aan de grijze kleur. Is er bij jou geen categorie ‘Andere’ of ‘Overig’ aanwezig? Dan is er niets aan de hand. Je hebt dan een relatief schone iOS-installatie, al komt het bij sommige mensen voor dat ze ondanks intensief gebruik van hun toestel toch geen ‘Andere’ opslag hebben. Hoe dit mogelijk is, is soms moeilijk te verklaren.

Wat zit er in ‘Andere’ opslag?

In de categorie ‘Overig’ of ‘Anders’ valt alles wat niet als apps, foto’s, berichten en dergelijke wordt herkend. Instellingen, cache en allerlei andere bestanden vallen binnen deze categorie.

Ook bij andere Apple-apparaten komt de categorie ‘Andere’ voor, zoals bij een Apple TV. Heb je een iPod ingesteld voor gebruik als harde schijf, dan zullen de bestanden die je in dit gedeelte van het geheugen opslaat ook in de categorie ‘Overig’ verschijnen. Bij een iPod verschijnen ook de geïnstalleerde spelletjes in deze categorie.

De categorie ‘Andere’ kan per persoon sterk verschillen. Bij sommige mensen gaat het om een paar honderd MB’s, bij andere om vele gigabytes. Het is vaak een raadsel waarom dat is. Het ligt aan de apps die je gebruikt en in welke mate je bijvoorbeeld mediabestanden in apps zoals iMessage en WhatsApp laat staan.

‘Andere’ opslag opruimen

Meestal neemt ‘Andere’ opslag enkele tientallen tot honderden MB’s in beslag. Als dit groeit en zelfs meerdere gigabytes in beslag neemt is het tijd om in actie te komen. Dit kun je eraan doen.

Tip #1 Safari-geschiedenis opruimen

Alle tijdelijke bestanden van Safari worden bewaard in de categorie ‘Andere’. Je kunt dit opruimen:

Ga naar Instellingen > Safari. Tik op Wis geschiedenis en websitedata. Tik op Wis geschiedenis en data.

Bekijk ook Zo ontdek je welke apps veel opslagruimte innemen op je iPhone Welke apps nemen veel opslagruimte in op je iPhone? Met deze tip ontdek je welke apps veel ruimte vragen en hoe je dit kunt verminderen, door bijvoorbeeld de cache van apps te verwijderen.

Tip #2 Instellingen opnieuw instellen

Het opnieuw instellen van je iPhone kan helpen om overbodige bestanden op te ruimen en kost minder tijd dan het volledig schoon installeren van je iPhone. Zo kun je alle instellingen van je iPhone herstellen:

Ga naar Instellingen > Algemeen. Blader naar beneden en tik op Stel opnieuw in. Kies Herstel alle instellingen.

Bekijk ook Alle instellingen herstellen van je iPhone en iPad: zo doe je dat Als je op je iPhone of iPad tegen problemen aanloopt, dan kun je de instellingen herstellen. Hierdoor worden de meeste opties teruggezet naar de standaardinstellingen, zonder gegevens te verliezen. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt.

Tip #3 Ruim overbodige apps op

Gooi apps weg die je niet meer gebruikt, zoals navigatieapps met veel kaartmateriaal. Bij sommige navigatieapps kun je selecteren welke kaarten je wilt gebruiken, zodat je niet het volledige kaartmateriaal van Europa op je toestel hebt staan. Check of er spelletjes zijn die je nooit meer speelt, of agenda-apps die je allang hebt vervangen door een andere app.

Niet alleen de apps zelf nemen opslagruimte in, maar ook de gekoppelde databases met data. Gebruik je een bepaalde app niet meer, dan kun je de hele app weggooien of ervoor kiezen om de cache op te ruimen (oftewel: gegevens die zijn opgeslagen, zodat de app ze snel weer kan opvragen). Via Instellingen > Algemeen > iPhone opslag kun je zien welke apps de meeste ruimte innemen.

Bekijk ook iPhone-geheugen vol? Zo kun je opslagruimte vrijmaken Krijg je steeds de melding 'iPhone opslag vol', kom je steeds iPhone geheugen tekort of zit de opslagruimte van je iPad vol? Apps en games worden steeds groter, waardoor het tijd wordt om ruimte vrij te maken. Met deze 7 tips krijg je weer wat armslag.

Tip #4 Voer een iPhone-restore uit

Het uitvoeren van een schone iPhone-installatie kan een laatste redmiddel zijn om van overbodige content af te komen. Maar ga er niet obsessief mee om: het gaat je nooit lukken om álle content uit de categorie ‘Andere’ te wissen. Je hebt altijd instellingen, e-mail, tekstberichten, appdata, agenda-data en contactgegevens die je wel wilt bewaren.

In een aparte tip leggen we uit hoe het iPhone herstellen (oftewel een restore) in z’n werk gaat.

Bekijk ook iPhone herstellen (restore) bij hardnekkige problemen Het kan zomaar gebeuren: je iPhone gedraagt zich vreemd, reageert niet meer of vertoont ander raar gedrag. Je iPhone herstellen met een restore (hersteloperatie) kan het oplossen en deze tip legt uit hoe dat werkt.

‘Overige’ opslag in iCloud

Ook in iCloud wordt je opslag verdeeld in verschillende categorieën. Je kan dit bekijken door de volgende stappen te nemen:

Ga naar de Instellingen-app en tik bovenin op je accountnaam. Tik op iCloud. Nadat de balkjes geladen zijn, zie je het onderdeel Andere.

De categorie Overige of Andere kan uit verschillende onderdelen bestaan. Dat is geheel afhankelijk van wat je in iCloud opgeslagen hebt en of je bijvoorbeeld iCloud-opslag deelt met gezin. In de meeste gevallen toont je iPhone of iPad de opslagverdeling voor twee categorieën (bijvoorbeeld Foto’s en Berichten), waarna alle overige categorieën samengevoegd worden onder Andere. Dit kunnen dus bestanden in iCloud Drive zijn, reservekopiëen of opgeslagen bestanden van apps. In iCloud Drive kun je de bestanden verwijderen en ruimte vrijmaken. Ook oude backups verwijderen kan helpen bij het verkleinen van deze categorie.

Meer over iCloud-opslagruimte opruimen en beheren lees je in onze tip.