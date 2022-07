Om de Apple Watch te bedienen gebruik je daar het touchscreen of de Digital Crown voor (of een combinatie van beide). Maar er kunnen situaties zijn waarbij het bedienen van de Apple Watch niet zo makkelijk gaat als je zou willen. Apple Watch Mirroring komt hierbij van pas. Dit is een nieuwe functie vanaf iOS 16 en watchOS 9, als onderdeel van Toegankelijkheid. Het helpt iedereen om de Apple Watch vanaf de iPhone te bedienen, al dan niet in combinatie met andere toegankelijkheidsfuncties op de iPhone zoals schakelbediening. De functie maakt gebruik van de techniek van AirPlay en lijkt dan ook veel op AirPlay Mirroring en synchrone weergave met de Apple TV.

Apple Watch Mirroring: dit heb je nodig

Om Apple Watch Mirroring te kunnen gebruiken, moet je wel aan een paar eisen voldoen. Je hebt namelijk bepaalde softwareversies nodig en het werkt niet op alle Apple Watch-modellen:

De synchrone weergave van de Apple Watch om het horloge vanaf je iPhone te bedienen, werkt dus niet op oudere modellen zoals de Apple Watch Series 5 of de Apple Watch SE.

Apple Watch vanaf je iPhone bedienen doe je zo

Als je aan de eisen voldoet, kun je via deze stappen Apple Watch Mirroring instellen:

Open op de iPhone de Instellingen-app en tik op Toegankelijkheid. Tik onder het kopje Fysiek en motorisch op Synchrone Apple Watch-weergave. Zet de schakelaar bij Synchrone Apple Watch-weergave aan.

Er verschijnt een venster met een grafische weergave van jouw Apple Watch. De iPhone maakt verbinding met je horloge en vervolgens verschijnt het scherm van de Apple Watch op je iPhone. Rondom het scherm van je Apple Watch verschijnt een gekleurde ring, om aan te geven dat het beeld op je iPhone getoond wordt.

Vervolgens kun je alles bedienen vanaf je iPhone. Je kan tikken en scrollen, apps openen en meer. De Apple Watch zelf gebruik je dan alleen nog voor het doen van metingen, bijvoorbeeld voor je hartslag of voor het maken van een ECG. Het komt dan ook van pas als je om wat voor reden dan ook moeite hebt met het aflezen van het scherm. Je kunt ook op de virtuele knoppen op de Apple Watch op de iPhone tikken om deze als het ware in te drukken. Je kunt dus op de Digital Crown ‘drukken’ om apps af te sluiten of om naar het appoverzicht te gaan. Als je gebruikmaakt van Schakelbediening of Stembediening op je iPhone, kun je deze functies ook gebruiken om de Apple Watch te bedienen (dus via je iPhone).

Het is niet nodig om elke keer terug te keren naar de instellingen van Toegankelijkheid om de functie in- of uit te schakelen. Je kunt de optie namelijk toevoegen aan de toegankelijkheidsknop in het Bedieningspaneel. Ga hiervoor naar Instellingen > Toegankelijkheid > Activeringsknop en vink daar de Synchrone Apple Watch-weergave aan. Vergeet dan niet om de knop Snelle opties voor toegankelijkheid toe te voegen aan je Bedieningspaneel. Dat doe je via Instellingen > Bedieningspaneel.