Als onderdeel van iOS 16 kun je binnenkort je andere Apple-apparaten bedienen vanaf je iPhone. Dat is bijvoorbeeld handig als je minder goed overweg kunt met een ander apparaat. In deze tip lees je hoe het werkt.

Apparaten in de buurt: iPad met iPhone bedienen

Je kunt vanaf iOS 16 niet alleen je Apple Watch bedienen met je iPhone, maar wist je dat het ook andersom kan? En dat je bovendien met je iPhone ook andere apparaten kunt bedienen? Met deze nieuwe functie voor toegankelijkheid maakt Apple het in bepaalde situaties makkelijker om je apparaten te gebruiken. We leggen apart uit hoe je met de Apple Watch een iPhone bedient en hoe je met de iPhone je iPad kunt bedienen.

In het kort: wat is deze functie?

Met deze functie om apparaten in de buurt te bedienen, kun je eenvoudig vanaf je iPhone acties uitvoeren op je iPad. Denk aan het openen van de appkiezer, het Bedieningspaneel of Siri activeren. Daarnaast kun je de muziek bedienen en het volume hoger of lager instellen. Kun je de iPad bijvoorbeeld niet comfortabel gebruiken of kun je niet alle multitasking gebaren uitvoeren, dan kan dit handig zijn.

Dit is een volledige lijst van acties die je kunt uitvoeren via deze functie om de iPad met je iPhone te bedienen:

Beginscherm

Appkiezer

Meldingencentrum

Bedieningspaneel

Siri

Speel af/pauzeer

Vorig nummer

Volgend nummer

Volume omhoog

Volume omlaag

Het is dus niet mogelijk om alle functies van je iPad te bedienen met je iPhone. Je kan op deze manier niet het volledige scherm bedienen, scrollen of andere functies gebruiken die niet in deze lijst staan.

Bekijk ook eens onze uitleg over AssistiveTouch. Met deze functie kun je heel veel taken uitvoeren zonder multitasking-gebaren. Het werkt op de iPhone en iPad.

Bekijk ook Alles over AssistiveTouch: iPhone bedienen zonder knoppen Met AssistiveTouch kun je een iPhone of iPad bedienen via het scherm, zonder dat je knoppen nodig hebt. Door te vegen, drukken en gebaren te maken bedien je alle functies. Zo kun je je iPhone bedienen zonder knoppen!

Apple-apparaten in de buurt bedienen met een iPhone

Onder Apple-apparaten in de buurt verstaan we alleen je eigen apparaten. Dat wil zeggen: apparaten waarop je met hetzelfde Apple ID bent ingelogd. Het is onmogelijk om zomaar andermans apparaten over te nemen. Anderen kunnen dat ook niet bij jou doen. In ons voorbeeld bedienen we een iPad met een iPhone. Dit is momenteel vanaf de iPhone ook nog de enige combinatie die ondersteund wordt. Het werkt vooralsnog niet met de Mac. Onthoud dat dit werkt vanaf iOS 16 en iPadOS 16. Zo werkt het:

Open de Instellingen-app op je iPhone. Ga naar het Toegankelijkheid-menu. Tik op Bedien apparaten in de buurt en kies vervolgens nogmaals Bedien apparaten in de buurt. Zorg ervoor dat je andere apparaat is ingeschakeld en selecteer deze op je iPhone. Gebruik de knoppen op je iPhone om acties op je andere apparaat uit te voeren. Tik op de drie puntjes als je meer context wil.

Je merkt al gauw dat je nog wel het scherm van je andere apparaat zelf moet bedienen. Op deze manier wordt het echter wel makkelijker gemaakt als je niet goed overweg kunt met multitasking-gebaren. Daarnaast komt het van pas als je minder goed bent in het precies aanraken van bepaalde onderdelen. Maar je kan het ook voor andere nuttige toepassingen gebruiken, bijvoorbeeld om op afstand de muziek op je iPad te pauzeren.

Snel bij de optie komen

Vind je het wat omslachtig om dit altijd via de instellingen van je iPhone te regelen? Dan kun je een snellere manier instellen om het te doen, namelijk via je Bedieningspaneel. Je kunt een knop hieraan toevoegen waarbij je snel bij stap 4 komt van de bovenstaande uitleg. Zo werkt het:

Open de Instellingen-app op je iPhone. Ga naar het Bedieningspaneel-menu en tik op het plusje bij Snelle opties voor toegankelijkheid. Ga nu terug naar het vorige scherm en ga naar het Toegankelijkheid-menu. Scrol naar beneden en tik op Activeringsknop. Tik op Bedien apparaten in de buurt zodat deze wordt aangevinkt. Het maakt niet uit of er andere dingen zijn aangevinkt, maar we adviseren om dit te beperken tot wat je echt gebruikt. Je kunt nu de Instellingen-app sluiten. Open het Bedieningspaneel op je iPhone, tik op het toegankelijkheid-symbool en tik op Bedien apparaten in de buurt. Volg daarna stap 4 en 5 van het bovenstaande stappenplan.

Weten wat je nog meer met het Bedieningspaneel kunt doen? Bekijk dan onze gids!

Bekijk ook Bedieningspaneel op iPhone en iPad: dit kun je er allemaal mee Het Bedieningspaneel op de iPhone en iPad kent een aantal handige opties en mogelijkheden. Hier vind je alle antwoorden op je vragen over het Bedieningspaneel. Hoe kun je het Bedieningspaneel openen en welke knoppen zijn er?

iPhone bedienen met je Apple Watch

We hebben al een tip over Apple Watch Mirroring, een manier om je Apple Watch te bedienen met je iPhone. Maar wist je dat het ook andersom kan? Je kunt vanaf je horloge de acties die we hierboven beschreven uitvoeren op je iPhone.

Een unieke functie van de Apple Watch is dat je ook handgebaren kunt gebruiken om deze acties uit te voeren. Je kunt taken koppelen aan handgebaren, bijvoorbeeld: activeer Siri als je een vuist maakt. Of: ga naar het volgende nummer als je met je vingers knijpt. Door de twee functies te combineren, kun je dus handgebaren op je Apple Watch gebruiken om je iPhone te bedienen. Zo stel je het in:

Open de Instellingen-app op je Apple Watch. Ga naar het Toegankelijkheid-menu en tik dan op Bedien apparaten in de buurt. Selecteer jouw iPhone en voer acties uit. Dit werkt zoals hierboven al beschreven. Tik op de drie puntjes en scrol naar beneden om de acties voor handgebaren aan te passen.

Hoe een Apple Watch met handgebaren werkt, lees je in onze aparte tip. In onze ervaring werkt het erg goed.