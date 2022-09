Met een mobiel abonnement op je Apple Watch ben je altijd en overal online. Zo kun je zonder iPhone de deur uit als je bijvoorbeeld wil hardlopen of surfen. Ook ben je altijd bereikbaar, zelfs als je iPhone leeg is. Je bent op je Apple Watch 4G bereikbaar op hetzelfde nummer als op je iPhone. Dit is zelfs verplicht, want je kunt niet zomaar een mobiele bundel bij een internationale eSIM-aanbieder afsluiten. Hoe het activeren van de eSIM op de Apple werkt lees je hieronder.



Apple Watch eSIM activeren

Stap je over van een ‘gewone’ Apple Watch naar eentje met 4G, dan krijg je niet meteen een melding dat je een abonnement moet nemen. Je zult zelf actie moeten ondernemen om de eSIM te activeren. Dat kan alleen via de provider die in jouw land actief is, dus T-Mobile in Nederland en bijvoorbeeld Telenet in België. We gaan in deze tip uit van T-Mobile , omdat we beschikken over een dergelijk abonnement en daarom de werkwijze kunnen laten zien. Je moet al een iPhone-abonnement van T-Mobile hebben om de eSIM op de Apple Watch te activeren.

Na het inrichten van je nieuwe Apple Watch ga je aan de slag met het toevoegen van een extra mobiele bundel voor je Apple Watch 4G:

Open de Watch-app op de iPhone. Ga naar Mobiel netwerk. Tik op de link Configureer mobiel netwerk. Lees de uitleg en tik nogmaals op Configureer mobiel netwerk. Je wordt nu doorgestuurd naar de T-Mobile-website. Dit kan even duren.

Log in met je T-Mobile inloggegevens. Lees de uitleg over multisim voor smartwatch. Klik op Bestel. Na een tijdje wachten is je multisim geactiveerd.

Als je nu in de Watch-app naar Mobiel netwerk gaat, zul je zien dat er een mobiele bundel actief is. Druk op de (i) om je account te beheren en om je abonnement te verwijderen.

