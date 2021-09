Je kunt natuurlijk je volume omlaag draaien, maar dat is niet altijd een prettige oplossing. Daarom is er sinds softwareversie 15 voor de HomePod ook een speciale functie om lage tonen (bas) te verminderen. Het werkt op de gewone HomePod en op de HomePod mini.

Lage tonen (bas) verminderen op de HomePod

Het verschil is goed merkbaar. Zonder dat de muziek zachter klinkt, wordt de bas minder. Wat ons betreft blijft het geluid van prima kwaliteit, maar het is natuurlijk afhankelijk van je persoonlijke voorkeuren. Vooral op de grote HomePod is het effect goed merkbaar. Het is niet zo dat er totaal geen bas meer in zit. Zo stel je het in:

Open de Woning-app op je iPhone of iPad. Zoek de HomePod in één van je kamers en houd je vinger ingedrukt tot de instellingen verschijnen. Scroll naar beneden en zet de schakelaar bij Verminder lage tonen op groen.

Om het effect van de instelling te horen, kun je van tevoren even een liedje opzetten met een duidelijk basgeluid. Tijdens het luisteren kun je de instelling aanpassen. Na ongeveer één seconde merk je dat de voorkeur is overgenomen. Vind je het prima zo, dan kun je de Woning-app sluiten. Als je toch liever meer bas wil, zet je de schakelaar weer op wit. Gebruik je meerdere HomePods, dan moet je de instelling per HomePod aanpassen.

Gebruik je een Apple TV? Dan is het ook daar mogelijk om harde geluiden van films te verminderen. Het maakt dan niet uit of je HomePods als Apple TV speaker gebruikt of een andere speakerset. Dit heeft geen effect op muziek. Hoe je het instelt, lees je in onze aparte tip.