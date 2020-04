De beste camera is natuurlijk degene die je bij je hebt. Met de iPhone en iPad kun je prima videofilmen en in deze tip lees je wat daarbij komt kijken. Er zijn zelfs professionele filmmakers die de iPhone gebruiken om te filmen, maar ze gebruiken daarvoor wel vaak speciale software.

Een filmpje geeft vaak meer informatie dan een reeks foto’s en er zijn steeds meer mogelijkheden om er leuke dingen mee te doen, zoals filters en effecten gebruiken. Het maken van een video met je iPhone (of iPad) is erg simpel, maar toch zijn er nog wel een paar punten om rekening mee te houden. In deze tip leggen we uit hoe je kunt videofilmen met je iPhone. Weet je al wat hoe dat moet, dan hebben we een apart artikel met tips voor filmen met je iPhone, waarin we geluid, belichting en andere technische zaken bespreken.

Video opnemen met iPhone of iPad

Het maken van een filmpje op de iPhone werkt als volgt:

Ga naar de Camera-app en veeg opzij om Video te selecteren. Druk op de rode opnameknop om het filmen te starten. Als de rode knop vierkant is, weet je dat de opname is gestart. Druk opnieuw op de rode knop om de opname te stoppen.

Voordat je begint te filmen moet je natuurlijk wel zorgen dat je je iPhone in de gewenste stand houdt (liggend of staand) voordat je begint met filmen. Tijdens het filmen kun je niet meer het beeld kantelen, al kun je dit nog wel in de nabewerking aanpassen.

Bovenin beeld staat aangegeven hoe lang je al aan het filmen bent. Je kunt zo lang filmen als je wil, maar je moet daarbij wel rekening houden met de beschikbare opslagruimte op je iPhone. Tijdens het filmen kun je ook op de witte knop tikken om tussendoor een foto te maken.

Is de belichting niet goed en zijn bepaalde delen te donker? Tik er met je vinger op en de belichtingsinstellingen worden aangepast. Het kan daardoor wel gebeuren dat andere delen van de video dan een stuk lichter worden.

Afhankelijk van je instellingen (daarover hieronder meer), neemt een filmpje van een minuut zo’n 100MB ruimte in. Je moet er ook rekening mee houden dat het opnemen van een filmpje behoorlijk wat batterij verbruikt. Als je van plan bent om een langere video te maken, zorg er dan voor dat je batterij voldoende opgeladen is.

Stabilisatie

Om te zorgen dat je een stabiel beeld hebt, heb je twee opties: een statief of de ingebouwde beeldstabilisatie van de iPhone. De standaard beeldstabilisatie van de iPhone is uitstekend, dus je hebt vaak geen apart statief nodig. Er zijn echter wel situaties waarbij het beeld toch wat gaat schudden. Denk daarbij aan een opname in een achtbaan die je in 4K wilt schieten. Het werkt het best bij het stabiliseren van kleine handbewegingen.

Wil je een wat langere opname maken en daarbij niet de hele tijd de iPhone in de hand houden, dan is een statief een beter idee. Bekijk ons overzicht van iPhone-statieven om te weten wat er zoal te koop is.

Bekijk ook Met een iPhone-statief maak je betere foto's: dit zijn je opties Op de nieuwste iPhones kun je foto's met extra lange sluitertijd maken. Gebruik je een statief, dan kan de sluitertijd zelfs oplopen tot 30 seconden! Hoog tijd dus om een statief in huis te halen, maar welke? In deze round-up stellen we de beste iPhone-statieven aan je voor.

Framerate kiezen

De framerate is belangrijk omdat je hiermee kan bepalen hoeveel beelden er per seconde gemaakt worden. De framerate bepaalt vooral hoe vloeiend je beelden afspelen. In de praktijk is een hoge framerate het meest geschikt voor scènes met snelle bewegingen. Doordat je meer frames opneemt, zou je er achteraf voor kunnen kiezen om iets in slow motion af te spelen en oogt dat daardoor vrij vloeiend. Je iPhone heeft drie opties wat het framerate betreft:

24 frames per seconde : Mocht je voor deze framerate kiezen, dan krijg je een apart effect, waarbij beelden wel vloeiend zijn, maar toch iets stroperigs hebben. Het zorgt voor een fijne kijkervaring, maar is tegelijk iets dat je niet continu moet gebruiken.

: Mocht je voor deze framerate kiezen, dan krijg je een apart effect, waarbij beelden wel vloeiend zijn, maar toch iets stroperigs hebben. Het zorgt voor een fijne kijkervaring, maar is tegelijk iets dat je niet continu moet gebruiken. 30 frames per seconde : Het is in films vrij gebruikelijk dat scènes met 30 frames per seconde afgespeeld worden. Veel meer dan dat kan je oog niet verwerken en dit zorgt voor mooie, vloeiende beelden waar onze ogen ook aan gewend zijn.

: Het is in films vrij gebruikelijk dat scènes met 30 frames per seconde afgespeeld worden. Veel meer dan dat kan je oog niet verwerken en dit zorgt voor mooie, vloeiende beelden waar onze ogen ook aan gewend zijn. 60 frames per seconde: Een andere optie is 60 frames per seconde, dat voor een nog vloeiender video zorgt. Maar of dit een wenselijk effect is, is maar de vraag. Zo nam regisseur Peter Jackson zijn Hobbit-trilogie op 60 frames per seconde op, wat mooi was omdat het de 3D-effecten veel lichter maakte, maar tegelijk zorgde voor een soms ietwat onnatuurlijke kijkervaring.

Je kan de framerate kiezen binnen het instellingenmenu:

Open de Instellingen-app op je iPhone. Ga naar Camera > Neem video op. Maak je keuze uit een van de genoemde opties.

Videokwaliteit kiezen

De resolutie oftewel de videokwaliteit is ook van belang. Dit bepaalt hoeveel details die in beeld brengt. Er zijn eigenlijk maar twee serieuze opties: 4K of 1080p. 4K is momenteel de hoogst beschikbare resolutie en biedt 3.840 bij 2.160 pixels. De hoeveelheid detail is groot, maar lang niet iedereen beschikt over apparatuur om 4K-video’s mee te bekijken. De meeste mensen hebben een televisie die maximaal 1080p kan weergeven. Door te kiezen voor 4K, is je film wel wat toekomstbestendiger en als het om belangrijke momenten gaat zoals een huwelijk, wil je gewoon de hoogste kwaliteit.

Video afspelen op iPhone en iPad

Heb je een video gemaakt, dan kun je deze bekijken door naar de Foto’s-app te gaan. Tik op de knop Albums en selecteer de aparte map Video’s om naar al je opgenomen filmpjes te gaan. Bij elke video zie je hoe lang deze duurt. Tik de gewenste video aan en kies voor de afspeelknop.

Video bewerken op iPhone en iPad

Videobewerking in de Foto’s-app op de iPhone is sinds iOS 13 een stuk interessanter geworden. Je kunt video’s rechtzetten, roteren, van een kleurfilter voorzien en uiteraard ook inkorten. Wat je niet kunt doen is meerdere videofragmenten samenvoegen en achter elkaar plakken. Dit lukt wel als je apps zoals iMovie, Adobe Rush of FiLMiC Pro installeert. Voor grappige effecten is er Apple’s Clips-app.

Het bewerken van video’s op de iPhone gaat als volgt:

Open de Foto’s-app en selecteer een video. Tik bovenin op Wijzig. Kantel nu bij voorkeur je iPhone en je ziet de diverse bewerkingsmogelijkheden.

Meer informatie over het bewerken van video’s op de iPhone lees je in onderstaande tip.

Bekijk ook Video's bewerken, roteren en rechtzetten op iPhone en iPad doe je zo Wil je video's bewerken, dan kan dat sinds iOS 13 in de standaard Foto's-app op je iPhone en iPad. In deze tip gaan we in op drie mogelijkheden, namelijk het uitsnijden, roteren en rechtzetten van video's.

Stel je wat hogere eisen of wil wat meer met je video’s doen, dan raden we aan om je films met iMoviet te bewerken. Dit biedt net iets meer mogelijkheden, zoals het creëren van overgangseffecten tussen verschillende clips.

Bekijk ook iMovie op iPhone en iPad: zelf video's maken en bewerken Met iMovie op de iPhone en iPad monteer je zelf een film met je eigen filmmateriaal. Ontdek hoe je clips kunt samenvoegen tot een video, effecten en mooie overgangen toevoegt en vervolgens deelt met de hele wereld. Met dit iMovie-stappenplan lukt het jou ook!

Video’s delen

Ben je van plan om je video’s uit te wisselen met anderen, dan heb je daar allerlei mogelijkheden voor. Je kunt de video delen via de gebruikelijke kanalen (zoals WhatsApp, iMessage en YouTube), maar je kunt ook gebruikmaken van AirDrop. Open een video in de Foto’s-app, tik op het deelmenu en kies de gewenste deeloptie. Bij het versturen van een video per e-mail zal de video worden gecomprimeerd.

Ben je YouTube-gebruiker, dan zul je eerst moeten inloggen met je YouTube-accountgegevens. Daarna vul je een titel, omschrijving, tags en categorie in. Met een druk op de knop Publiceren zal de video naar YouTube worden gestuurd.

Bekijk ook onze andere tips over videofilmen op de iPhone: