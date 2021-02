Lineair tv-kijken doen we niet zo vaak meer. Is er toch een tv-programma waar je voor thuisblijft, dan kun je dit in je agenda zetten zodat je er met andere afspraken rekening mee kunt houden. Lang geleden kon je met de Sunrise-app tv-programma’s in je agenda zetten, maar dat lukt niet meer sinds Sunrise is gestopt. Je zult moeten uitwijken naar andere oplossingen.

Tv-programma in agenda zetten

Een van de makkelijkste manieren om tv-programma’s in je agenda te zetten is met de app SchedJoules. Je betaalt hiervoor twee euro per jaar en hebt dan meteen toegang tot diverse agenda’s, ook bijvoorbeeld de speelschema’s van voetbalclubs en de etappes van de Tour de France. Ben je iemand die graag gebeurtenissen in de gaten houdt, dan is dit een goede oplossing. Je kunt 1 maand gratis proberen.

Uiteraard kun je deze tool ook gebruiken om de wedstrijden van je favoriete voetbalclub en om andere sportactiviteiten in je agenda te zetten. Speelschema’s, sportkalenders maar ook de officiële feestdagen in diverse landen: het staat er allemaal in.

Herinnering voor tv-programma instellen

Een andere optie is om een herinnering in te stellen voor je favoriete tv-programma. Is deze elke zondagavond op tv, dan is het een kleine moeite om dit handmatig in te vullen in de Herinneringen-app of in je agenda. Een andere optie is om gebruik te maken van een tv-gidsapp waarmee je herinneringen kunt instellen. Dat kan bijvoorbeeld met de TVGiDS.tv-app, die zowel eenmalige als terugkerende herinneringen ondersteunt.

Deze app wordt echter niet verder ontwikkeld en de opvolger (Gids.tv van Talpa) biedt deze mogelijkheid nog niet. Wel worden er gaandeweg functies toegevoegd, dus het is te open dat het nog komt.