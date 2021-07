Op de iPhone krijg je eens en de zoveel tijd nieuwe aanbiederinstellingen (carrier updates) binnen. We leggen in deze tip uit waar die aanbiederinstellingen voor bedoeld zijn en hoe je achterhaalt welke wijziging ze bevatten.

De aanbiederinstellingen op de iPhone zijn per provider verschillend. In deze instellingen staat hoe je iPhone moet communiceren met het netwerk van bijvoorbeeld KPN, T-Mobile, Tele2, BASE, Proximus of een andere provider. Dit zorgt ervoor dat je op de juiste manier verbinding maakt. Maar ze kunnen ook nog andere functies bevatten.

Aanbiederinstellingen: kleine wijzigingen van je provider

De aanbiederinstellingen bevatten soms kleine technische wijzigingen of voegen nieuwe functies toe, zoals Visual Voicemail of bellen via 4G. De manier waarop je iPhone met het mobiele netwerk of 4G/5G-netwerk verbinding maakt wordt bijvoorbeeld gewijzigd, zodat je sneller met de juiste masten verbindt. Ook kunnen providers op deze manier nieuwe ontwikkelingen bijbenen.

Aanbiederinstellingen downloaden

Nieuwe aanbiederinstellingen verschijnen automatisch op je iPhone: een notificatie op het scherm vraagt of je ze wil downloaden. Dit proces duurt ook niet lang, omdat het instellingenbestand zeer klein is.

Het kan zijn dat je de nieuwe aanbiederinstellingen niet direct op je iPhone aangeboden krijgt. Het is dan mogelijk om te controleren welke versie je hebt door naar Instellingen > Algemeen > Info te gaan.

Onder Netwerk zie je dan de naam van je provider en daaronder zie je welke aanbiederinstellingen je hebt. Op de afbeelding hieronder is dat vf nl 46.0.

Je kunt de nieuwste versie van de aanbiederinstellingen ook downloaden en installeren via je Mac, maar dat is wat omslachtiger. Door je iPhone met een kabel te verbinden wordt automatisch gecontroleerd of de meest recente versie aanwezig is. Is dat niet het geval, dan zie je onderstaande afbeelding. Klik op Download en werk bij om de update te downloaden en te installeren.

Nieuwe technische mogelijkheden

Af en toe gebruiken providers de aanbiederinstellingen om grote nieuwe wijzigingen te introduceren, bijvoorbeeld toen de Nederlandse netneutraliteitswetten werden aangenomen. Ook activeerden providers de Persoonlijke Hotspot-functie op de iPhone via een carrier update. Na het installeren van de update verscheen de speciale schakelaar.

Op het moment dat aanbiederinstellingen beschikbaar komen, weet je vaak niet exact wat er is veranderd. Er zijn geen releasenotes waarin alle wijzigingen zijn gedocumenteerd. Meestal weten we op de iCulture-redactie wel welke nieuwe functies eraan komen en schrijven we er een nieuwsbericht over, maar het kan ook gebeuren dat de aanpassingen geen nieuwe functionaliteit bevatten.