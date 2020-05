Korte App Store-linkjes

Je hebt een leuke app gezien en je wilt de app delen met vrienden. Maar zodra je de link in een bericht plakt levert dat een enorm lange link op. Gelukkig kun je de URL ook korter maken, zodat de link wat makkelijker te onthouden is. Dit is ook handig als je appontwikkelaar bent en reclame wilt maken voor jouw app: een korte URL is nu eenmaal gemakkelijker te communiceren.

Korte App Store-links op iCulture

Wil je linken naar een bepaalde iPhone-app, dan levert dit meestal een link op zoals deze:

Maar dit is natuurlijk erg lang om te onthouden. Het kan ook korter, zoals we op iCulture gebruiken. Je herkent hierin nog steeds het unieke getal van de app:

Korte App Store-links van Apple

Apple hanteert zelf ook een systeem van korte App Store-linkjes, maar daarbij worden geen unieke getallen gebruikt. Daardoor kan het wel eens problemen opleveren bij apps die ongeveer dezelfde naam hebben. Hier zie je een aantal voorbeelden van dergelijke korte applinkjes. Maar let op, deze links werken alleen in iOS, dus op je iPhone of iPad.

De meeste voorbeelden zijn afkomstig van deze supportpagina voor ontwikkelaars, waar je nog meer voorbeelden vindt.

De linkjes zijn wereldwijd te gebruiken en sturen je meteen door naar de juiste App Store van jouw land. Deze linkjes zijn bedoeld als extra service en zullen niet altijd werken. Vooral bij apps met spaties, ingewikkelde namen of als er meerdere apps zijn met dezelfde naam, kan de link problemen opleveren. Test daarom altijd een linkje voordat je deze deelt. Heb je te maken met een conflict tussen meerdere apps, dan is het beter om de hierboven genoemde itunes.apple.com URL te gebruiken, waarin een uniek nummer voorkomt.

De linkjes werken vaak ook bij Mac-apps, maar hebben dan een iets andere URL:

Keynote: appstore.com/mac/keynote

Pixelmator: appstore.com/mac/pixelmator

F1 2017™: appstore.com/mac/f12017

Zoals je ziet komt het trademark-symbool niet voor in de naam.

Zo kun je de korte naam afleiden:

Verwijder spaties, copyright (©), trademark (™) en registered mark (®)

Verwijder de leestekens !¡”#$%'()*+,\-./:;< =>¿[email protected][\]^_`{|}~

Vervang letters met accenten door een letter zonder accent

Vervang ampersand (&) door ‘and’

Vervang hoofdletters door kleine letters

Het is geen waterdicht systeem, maar het werkt vaak wel. Als een applink niet goed werkt kan de ontwikkelaar een verzoek indienen om dit aan te passen.

Korte App Store-links voor ontwikkelaars

Ook voor de namen van ontwikkelaars bestaat een korte variant. Hier zie je een paar voorbeelden:

Gameloft: appstore.com/gameloft

Activision Publishing, Inc.: appstore.com/activisionpublishinginc

Chen’s Photography & Software: appstore.com/chensphotographyandsoftware

PopCap: appstore.com/mac/popcap

Autodesk Inc.: appstore.com/mac/autodeskinc

De twee laatste voorbeelden zijn Mac App Store-Linkjes.

