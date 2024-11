Gebruik je de Apple TV met een projector, dan wil je daar wel de juiste beeldverhouding voor instellen. In deze tip lees je hoe je de beeldverhouding aanpast, zodat deze passend is voor je aangesloten scherm.

De Apple TV ondersteunt de standaard 16:9-beeldverhouding, dat al jarenlang de standaard is voor televisies. Echter zijn er ook schermen die een andere beeldverhouding ondersteunen. Met name projectoren maken vaak gebruik van een 21:9-beeldverhouding. Apple had al aangekondigd dat de Apple TV ondersteuning zou krijgen voor andere beeldverhoudingen en vanaf tvOS 18.2 is dat eindelijk mogelijk.

Apple TV-beeldverhouding instellen

Normaal gesproken detecteert de Apple TV automatisch de juiste beeldverhouding voor jouw scherm. In de meeste gevallen zal dat 16:9 zijn, maar 21:9 is ook een steeds vaker voorkomende beeldverhouding. Films worden vaak in dit formaat geschoten en daarom verschijnen er op tv’s met 16:9-verhouding vaak zwarte balken boven en onder.

De Apple TV ondersteunt vanaf tvOS 18.2 deze nieuwe beeldverhoudingen:

16:9

21:9

2.37:1

2.39:1 2.40:1

DCI 4K

32:9

Daarnaast is er ook een Automatisch-optie, waarmee de Apple TV controleert welke verhouding juist is.

Om de beeldverhouding te wijzigen, volg je deze stappen:

Ga naar Instellingen > Audio en video. Kies bovenaan de optie Beeldverhouding. Kies voor Automatisch of kies handmatig een geschikte beeldverhouding.

Helemaal onderaan is ook nog een optie om te controleren of alles goed in beeld past en of de beeldinstelling van je scherm wel passend is voor de beeldinstelling van je Apple TV. Kies voor Zoom en overscan en controleer of alles netjes binnen het scherm past. Is dat niet het geval, wijzig dan de beeldinstelling van de televisie zelf.

Lees ook onze tip over het wijzigen van de beeldinstellingen op de Apple TV, voor meer opties zoals het passend maken van content.