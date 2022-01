In deze tip laten we zien hoe je met automatische perspectiefcorrectie het perspectief van je foto's makkelijk kunt aanpassen op de iPhone. Dat komt vooral van pas bij fotografie van gebouwen, of plekken waar je niet recht voor kunt staan.

Foto’s rechtzetten op de iPhone

Heb je een foto gemaakt van een gebouw of object en vind je het mooi als de foto kaarsrecht staat of symmetrisch is? Daarmee kan je iPhone je helpen. Ook als je de foto net niet vanuit de juiste hoek hebt geschoten kun je er nog iets aan doen. In deze tip leggen we uit hoe je de automatische perspectiefcorrectie gebruikt in de standaard Foto’s-app of in apps van derden.

Automatisch perspectief corrigeren

Perspectiefvervorming komt vaak voor als je foto’s maakt van grote gebouwen. Hiervoor maak je de foto vaak vanaf de grond, waardoor de lijnen van het gebouw schuin lopen. Om dit te fixen waren er al apps , maar sinds iOS 13 zit deze functie standaard ingebouwd. Je verliest hierdoor wel wat scherpte, omdat je de foto bijsnijdt. Gelukkig worden de camera’s in iPhones steeds beter, waardoor je je wel wat bijsnijden kunt veroorloven.

Dit is hoe je automatische perspectiefcorrectie toepast op een foto:

Open de foto die je wil aanpassen. Tik rechtsboven op Wijzig. Open het bijsnijden-menu rechtsonder. Tik op AUTOM. (automatisch) bovenin het scherm. Pas eventueel het perspectief handmatig nog iets aan en tik op Gereed.

Afhankelijk van hoe ‘scheef’ je foto was zul je zien dat de iPhone de foto niet alleen rechtzet, maar ook het perspectief zowel horizontaal als verticaal wat aanpast.

Ben je niet tevreden met het resultaat? Tik dan opnieuw op AUTOM. om de instellingen terug te draaien. Je kunt in plaats daarvan ook zelf nog kleine aanpassingen doen, naast de automatische perspectiefcorrectie.

Het is hoe dan ook leerzaam om zelf eens met de instellingen van een foto te spelen. Zo leer je beter hoe perspectieven werken.

De Foto’s-app op de iPhone bevat ook de optie ‘Maak recht’, maar daar hebben we niet zo goede ervaringen mee. Er gebeurt niet zo heel veel als je op deze knop drukt. Je bent dan beter af met apps van derden.

Perspectief corrigeren met apps

Je kunt ook apps van derden gebruiken om je perspectief te corrigeren. In Snapseed, een gratis app van Google, vind je bij tools de optie Perspective. Met het toverstafje kun je automatisch het perspectief laten aanpassen. Maar pas op, want Snapseed vult ontbrekende plekken op de foto soms op, waardoor een onrealistisch effect ontstaat.

Een andere optie is SKRWT. Deze app zorgt dat je foto symmetrisch wordt. Scheve portretten, vervormingen door groothoeklenzen en dergelijke los je met SKRWT makkelijk op.

Om het maximale uit deze app te halen kun je deze, deze en deze video bekijken.

Wil je meer tips om alles uit je iPhone-camera en nabewerking te halen? Wij hebben 15 tips over iPhone-fotografie voor je klaarstaan. Er zit vast wel iets bij wat je nog niet wist!

