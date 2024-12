Gratis boeken: PDF, ePub of app?

Je kunt verschillende boekformaten lezen op de iPad, waarbij PDF en ePub de belangrijkste zijn. Een boek in PDF-formaat heeft een mooie, vaste opmaak per pagina. Op een groot scherm zoals de iPad of een computer zijn ze uitstekend te lezen, maar op de iPhone worden de letters te klein en moet je continu schuiven over het scherm. PDF’s zijn overal online te vinden. Via de computer kun je ze overzetten op je iPad en met apps als GoodReader kun je ze vervolgens lezen. Ook Apple’s eigen Boeken-app ondersteunt PDF’s. Sommige auteurs bieden boekfragmenten of wat oudere titels gratis aan in PDF-formaat, als opwarmertje voor de rest van hun oeuvre.

ePub-boeken hebben geen vaste opmaak, maar passen zich aan elk schermformaat aan. Daardoor zijn ze veel prettiger te lezen. De opmaak is vaak wel wat eenvoudiger, met minder illustraties. Het ePub-formaat is ideaal voor romans en andere leesboeken, terwijl een PDF geschikter is voor studieboeken met veel illustraties. Boeken die vrij van DRM zijn kun je probleemloos via de Apple Boeken-app lezen.

Bekijk ook Apple Boeken en Books Store: alles over het lezen van digitale boeken Apple Boeken is Apple’s digitale boekenapp. Met de gratis Boeken-app lees je ebooks die je hebt gekocht via Apple’s Book Store of zelf hebt toegevoegd in een geschikt formaat.

Daarnaast is er nog een derde formaat voor boeken, namelijk in de vorm van apps. Dit zien we vooral bij kinderboeken en stripboeken. Het heeft als voordeel dat de opmaak veel mooier is, met tekeningen, muziek en animaties. In de begindagen van de iPad zijn er heel wat boeken uitgebracht, zoals de indrukwekkende educatieve app De Elementen. Tegenwoordig gebeurt dat nog maar zelden.

