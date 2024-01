Als je aan je televisie een soundbar of ontvanger hebt aangesloten, zie je niet altijd meer de weergave van het volumeniveau. Sommige televisiefabrikanten verbergen de volumeweergave zodra je een externe speaker aangesloten hebt. Bij sommige merken kun je dit via de instellingen van de tv handmatig inschakelen, maar bij veel televisies is dat niet het geval. Bij het gebruik van de Apple TV is daar in ieder geval nu een oplossing voor, want je kan handmatig de volumeweergave op de Apple TV inschakelen.

Volumeweergave op Apple TV inschakelen

De volumeweergave ziet eruit als een balkje aan de rechter kant van het scherm, vergelijkbaar met de volumebalk op je iPhone. Je ziet deze balk al als je AirPods met je Apple TV gebruikt of als je een HomePod koppelt aan de Apple TV. Maar dankzij tvOS 17.1 of nieuwer kun je dit ook inschakelen als je een externe soundbar (denk aan een Sonos-speaker) of audio-ontvanger met je televisie gebruikt.

Je schakelt de volumeweergave op de Apple TV als volgt in:

Ga naar Instellingen > Afstandsbedieningen en apparaten. Scroll helemaal naar onderen. Zet de optie Volumeweergave op scherm op Toon.

De volumeweergave verschijnt alleen in beeld als je met de afstandsbediening het geluidsniveau aanpast. Daarna verdwijnt hij weer automatisch uit beeld. De functie staat standaard uit, dus je moet het eerst even aanzetten om het te kunnen zien. De volumebalk zie je alleen als je kijkt via de Apple TV en dus niet als je via een ander hdmi-kanaal kijkt.

Heb je een HomePod gekoppeld aan je Apple TV, dan zie je deze instelling niet. De volumeweergave is dan altijd zichtbaar als je het geluid aanpast.