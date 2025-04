Vier iPhones met een oplader tegelijkertijd opladen? Dat kan met de Zens Quattro Charger Pro 4 met Qi2. Met deze enkele oplader kun je tot vier iPhones met de hoogste snelheid opladen en in deze review lees je hoe handig dat is en voor wie deze oplader geschikt is.

Hebben jij en je gezin een geen-telefoon-aan-tafel-beleid? Dan is deze Zens Quattro Charger Pro 4 misschien wel iets voor jou. Met deze oplader kun je tot vier iPhones tegelijkertijd opladen, zonder dat het al teveel ruimte inneemt. Wij hebben deze oplader getest en in deze review van de Zens Quattro Charger Pro 4 met Qi2 lees je ons oordeel.

Review, tekst en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De test is uitgevoerd in maart en april 2025 en beschrijft de situatie op dat moment. De Zens Quattro Charger Pro 4 Qi2 is voor deze review beschikbaar gesteld door de fabrikant.

Zens Quattro Charger Pro 4 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Zens Quattro Charger Pro 4 met Qi2:

Draadloze Qi2-oplader voor vier iPhones en/of AirPods tegelijkertijd

2 x 2 toestellen (naast en boven elkaar)

Dankzij Qi2 werkt het ook met MagSafe

Oplaadsnelheid: 15W (iPhone met MagSafe), 7,5W (iPhone met Qi) en 5W (AirPods)

Geleverd met 65W stroomadapter

Verkrijgbaar in wit en zwart

Prijs: €179,- (soms goedkoper)

De kans dat je deze oplader in je eentje gebruikt is niet zo groot, want wie heeft er nou vier iPhones tegelijkertijd op te laden? De Zens Quattro Charger Pro 4 is dan ook vooral bedoeld voor gezinnen of bijvoorbeeld collega’s. De doelgroep is daardoor wat beperkt, maar het maakt de oplader uniek genoeg om hem eens nader te bekijken.

Design Zens Quattro Charger Pro 4

De Zens Quattro Charger Pro 4 heeft een minimalistisch ontwerp. Hij bestaat als het ware uit twee oplaadplanken met elk twee oplaadpunten, die dankzij een staafje boven elkaar gezet zijn. Elke oplaadplank is uitgevoerd in wit of zwart aluminium, met aan de bovenkant een rubberachtig antslip oppervlak, zowel voor de daadwerkelijke oplaadpunten als de ruimte er omheen. Voor deze review hebben we de witte variant getest. Over het ontwerp zijn we erg enthousiast. Dankzij het strakke ontwerp ziet hij er simpel maar doeltreffend uit. Zonder al teveel poespas past de oplader op elke plek in huis. Denk aan een bureau, maar ook op een sidetable of bijvoorbeeld op een tafeltje naast de bank.

De bouwkwaliteit van deze Zens lader is wat ons betreft uitmuntend. Hij is alles behalve fragiel, ook al zijn de twee oplaadplanken maar door een staafje aan elkaar verbonden. Ook qua gewicht staat de oplader zijn mannetje. Met het gewicht van 745 gram is hij behoorlijk zwaar, maar dat is in dit geval een groot pluspunt. Het voorkomt dat je de oplader meeneemt of verplaatst op het moment dat je een iPhone er vanaf pakt (als deze magnetisch vast zit).

Wat we ook fijn vinden, is dat de oplader geen storende indicatielampjes of andere poespas heeft. Hoewel dit niet een type lader is dat je naast je bed zet, vinden we het toch fijn dat overbodige lampjes achterwegen gelaten zijn. Je kan immers aan het toestel zelf zien of deze bezig is met opladen.

Waar ook over nagedacht is, is dat de meegeleverde kabel netjes wegvalt in de achterkant van de onderste plaat. Het stekkertje verdwijnt ver in de oplader zelf, zodat alleen de kabel aan de achterkant iets uitsteekt. Dat helpt ook weer bij het plaatsen van de oplader, omdat je geen last hebt van een stekkertje die nog een aantal centimeter uitsteekt. Met 1,5 meter vinden we hem misschien wel wat aan de korte kant.

Zens Quattro Charger Pro 4 in gebruik

Omdat de Zens Quattro Charger Pro 4 in totaal vier Qi2-contactpunten heeft, kun je maximaal vier iPhones heel eenvoudig opladen. Is het een iPhone met MagSafe, dan plakt hij automatisch magnetisch op de goede plek voor de hoogst mogelijke oplaadsnelheid. Dat is bij de iPhones met MagSafe 15W, waardoor de iPhone relatief snel wordt opgeladen.

De oplader is iets minder praktisch bij iPhones zonder MagSafe (we kijken boos naar jou, iPhone 16e), omdat je er dan zelf voor moet zorgen dat de iPhone goed op het oplaadpunt ligt. Dat is wat lastig als je de twee onderste oplaadpunten gebruikt, dus mocht er iemand in het gezin zijn die geen iPhone met MagSafe heeft, dan kan diegene het beste zijn iPhone op de bovenste etage leggen.

Wat we overigens wel gemerkt hebben, is dat als je twee of meer iPhones tegelijkertijd oplaadt, de lader een wat zoemend geluid gaat maken. Dat kan niet zo veel kwaad, maar het viel ons bij het testen simpelweg op. Het gebeurt vaker bij opladers die meerdere apparaten ondersteunen dat er een klein zoemend geluidje te horen is. Omdat je deze Zens Quattro Charger Pro 4 toch niet op je nachtkastje zet, zul je er weinig last van hebben.

De oplader is dus vooral handig als iedereen voor het eten zijn of haar iPhone weg moet leggen, om te voorkomen dat iedereen tijdens het eten in de verleiding komt om op zijn of haar iPhone te kijken. Je kunt zo ook precies zien wie er zijn iPhone wel of niet weggelegd heeft. En wil je liever niet dat iedereen in huis zijn of haar iPhone de slaapkamer in mee neemt, dan is deze Zens Quattro Charger Pro 4 ook een ideale oplossing.

Score 9 Zens Quattro Charger Pro 4 met Qi2 €179,- Voordelen + Strak design met goede bouwkwaliteit, voelt luxe aan

Tot vier iPhones of AirPods-cases tegelijkertijd opladen

15W magnetisch opladen van de iPhone Nadelen - Kabel had iets langer gemogen

Prijs aan de hoge kant

Conclusie Zens Quattro Charger Pro 4 review

Op zoek naar een enkele oplader voor het hele gezin? Dan kom je al snel uit bij de Zens Quattro Charger Pro 4. Er zijn maar weinig opladers op de markt waarmee je tot vier iPhones tegelijkertijd (draadloos) kan opladen, zonder rondslingerende kabeltjes of meerdere stopcontacten. Dankzij MagSafe en Qi2 laden recente iPhones ook nog eens snel op. Daarnaast ziet de oplader er ook nog eens strak uit, is hij van een mooi zwaar gewicht en is hij prettig in gebruik. Een klein nadeel is wel dat de kabel wat aan de korte kant is en dat de prijs aan de hoge kant is. Het is dan ook wel een beetje een luxeproduct, dat niemand écht nodig heeft. Maar als je al een tijdje op zoek bent naar een dergelijke oplader, kun je hier geen verkeerde aankoop mee doen.

