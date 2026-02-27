Na 3 jaar wachten komt het eerste Aliro-geschikte slot beschikbaar. Wat is Aliro en werkt het mijn oudere sloten? Wij leggen het je allemaal uit.

In 2023 werd de nieuwe slimme slotenstandaard Aliro al aangekondigd, maar pas nu, drie jaar later, kunnen de eerste fabrikanten aan de slag met deze nieuwe standaard. Deze zorgt ervoor dat je je fysieke sleutels straks bijna niet meer nodig hebt en maakt van je smartphone (en smartwatch) een universele digitale sleutel maken, ongeacht welke telefoon of welk slim slot je gebruikt.

Wat is Aliro?

Aliro is de nieuwe open standaard voor digitale sleutels – ontwikkeld binnen de Connectivity Standards Alliance (CSA) – de organisatie achter Matter. Het idee erachter is dat je elk compatibel slim slot kun je met elke moderne smartphone kan openen, zonder aparte apps of accounts per fabrikant. Je digitale sleutel staat in de wallet-app op je telefoon, net zoals een betaalpas of klantenkaart.

Waar Apple’s Home Key nu vooral binnen het Apple-ecosysteem werkt, is Aliro vanaf de basis ontworpen als platformonafhankelijke oplossing. Zowel Apple, Google als Samsung hebben meegedacht aan de standaard en hebben toegezegd Aliro op hun platformen te gaan ondersteunen. Daardoor moet tap-to-unlock en later ook handsfree ontgrendelen op zowel iOS als Android beschikbaar komen.

Koppeling met Matter en smart home-platformen

Aliro regelt alleen de communicatie tussen sleutel en slot. Het aanmaken, beheren en uitdelen van digitale sleutels gebeurt via een aparte laag. In eerste instantie is dat Matter – de smart home-standaard die al ondersteund wordt op de belangrijkste platformen.

In de praktijk betekent dit dat je een Matter-platform nodig hebt, zoals Apple Woning of Google Home plus een Matter-controller. Vanuit dat platform bepaal je wie toegang krijgt tot het slot en welke digitale sleutels je uitgeeft. Eén slot kan aan meerdere platformen gekoppeld zijn, waardoor je bijvoorbeeld zowel met een iPhone als met een Android-toestel toegang hebt.

Welke sloten werken met Aliro?

In theorie kunnen fabrikanten Aliro via een software-update naar bestaande slimme sloten brengen, maar in de praktijk pakt dat veel minder rooskleurig uit. Ze zeggen dat alleen relatief recente modellen met moderne NFC- of UWB-chips überhaupt kans maken op ondersteuning, en zelfs dan blijven concrete beloften uit.

Diverse bekende namen in de slotenmarkt – waaronder Kwikset, Yale, August, Nuki, Schlage en Eufy – hebben bevestigd dat ze Aliro willen ondersteunen, maar vaak pas in nieuwe hardware. Zo krijgen recente NFC-sloten van Kwikset en Yale geen update naar Aliro, ondanks dat ze op papier geschikt lijken. In plaats daarvan werken de fabrikanten aan nieuwe modellen en accessoires (zoals NFC-keypads) die Aliro wél direct ondersteunen.

Bij modellen met UWB-ondersteuning ligt deze ondersteuning nog ingewikkelder. Daarvoor moeten zowel het slot als de smartphone een UWB-chip hebben. Denk aan recente iPhones, Google Pixel-toestellen en high-end Galaxy-modellen.

Echter duurt het niet lang voordat je de eerste producten met Aliro gaat zien, want op 24 maart 2026 onthult slotenmaker Nuki de Keypad 2 NFC, een van de eerste keypads met deze nieuwe standaard. Ben je aan het oriënteren voor een slim deurslot? Wij hebben de beste opties voor je verzameld en vullen dit overzicht steeds aan zodra er meer Aliro-geschikte modellen verschijnen.