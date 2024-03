Oud in een nieuw jasje

In deze review van de Audio-Technica Sound Burger (AT-SB727) lees je onze bevindingen van deze platenspeler, met misschien wel het meest unieke ontwerp van allemaal. Hij werkt via de kabel, maar ook draadloos via Bluetooth

Nog altijd zijn er liefhebbers van platenspelers. Het heeft toch iets bijzonders om een fysieke vinylplaat erbij te pakken en zelf muziek op te zetten, in plaats van dat je alles via je iPhone doet. De meeste platenspelers zien er in grote lijnen hetzelfde uit, maar de Sound Burger van Audio-Technica niet. Deze platenspeler heeft niet alleen een uniek design, maar kan het geluid ook nog eens via Bluetooth afspelen. Het modelnummer van deze platenspeler is AT-SB727, maar voor de leesbaarheid houden wij het in deze review gewoon bij Sound Burger.

Review, tekst en foto’s: Daniel Vischjager (@d_vischjager). De platenspeler is getest in maart 2024 en beschrijft de situatie op dat moment. De platenspeler is voor deze test beschikbaar gesteld door het PR-bureau.

Audio-Technica Sound Burger (AT-SB727) in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de platenspeler:

Draagbare platenspeler met een gewicht van ca. 900 gram

Werkt met Bluetooth én kabel voor geluidsoutput (geen ingebouwde speaker)

Muziek streamen naar HomePod is niet mogelijk

Draait op zowel 33-1/3 en 45 toeren per minuut

Batterijduur van ca. 12 uur, oplaadbaar via usb-c

Absorbeert schokken

Adviesprijs: €229,-

Design van de Audio-Technica Sound Burger

Bij een platenspeler als deze beginnen we natuurlijk bij het design. Dat is wat deze €229 kostende platenspeler vooral bijzonder maakt. In plaats van een traditionele blokkendoos wat een groot oppervlakte bedekt, is de Sound Burger klein, makkelijk te verplaatsen en daarmee ideaal voor wie geen ruimte heeft voor een heel meubel. Natuurlijk heeft een traditionele vinylplaat nu eenmaal een wat groter formaat, dus je moet nog altijd die ruimte vrij kunnen houden. Het bevalt echter goed dat de Sound Burger na gebruik even aan de kant kan worden gezet.

De Sound Burger is gemaakt van hard plastic en de draaischijf is van gegoten aluminium. Het grootste deel van de bovenkant is doorzichtig waardoor je je elpee van iedere hoek kunt bekijken. Bovenop zitten twee knoppen: de aan/uit-knop en een schakelaar tussen 33-1/3 en 45 toeren per minuut (tpm). Achterop zit een draagriem en twee aansluitingen voor geluid en stroom.

Als het ontwerp je bekend voorkomt van vroeger, dan kan dat weleens kloppen. In de jaren ’80 bracht Audio-Technica een platenspeler uit met een vrijwel identiek ontwerp. Deze nieuwe versie kwam uit in 2023 en kun je beschouwen als een update. In plaats van verwisselbare C batterijen is de ingebouwde batterij oplaadbaar via usb-c en is er een Bluetooth-knop toegevoegd.

Mooi ontwerp gaat ten koste van gemak

Tijdens het testen valt het wel op dat juist het compacte ontwerp zorgt voor wat moeilijkheden in het gebruik. Je moet namelijk redelijk wat handelingen verrichten om een plaat af te spelen. Allereerst klik je de klep open die met een schuif vergrendeld zit. Vervolgens trek je de arm naar de zijkant, haal je de 45-tpm adapter (waarover later meer) eruit en plaats je de vinylplaat op de speler. Je moet de arm met de naald zelf weer erbovenop tillen, want er is geen mechanisme die de arm uitgetrokken houdt. Na het plaatsen van de plaat, zet je de 45-tpm adapter er weer op en kun je de klep sluiten. Alleen met de klep gesloten kun je de aan/uit-knop makkelijk bedienen.

De 45-tpm adapter moet op de plaat liggen, ook bij een groot exemplaar.

Ben je door de plaat heen? Dan mag je dus al die stappen weer doorlopen om de volgende plaat te luisteren. Natuurlijk is handwerk inherent aan het afspelen van vinylplaten, maar met een ‘traditionele’ platenspeler heb je voor het afspelen van een 12-inch plaat geen omkijken naar een 45-tpm adapter. Bij de Sound Burger is deze adapter ook onderdeel van het slotmechanisme van de klep. In mijn ervaring voelde het als geklungel. Duurt je elpee een half uur, dan is het prima om door de vingers te zien. Vooral bij korte platen is het vervelend.

Hoe is de Sound Burger in gebruik?

Vanwege het design heb ik al wat kunnen vertellen over het gebruik, maar laten we het nu hebben over de technische aspecten. De Sound Burger heeft een ingebouwde batterij die volgens Audio-Technica zo’n 12 uur meegaat. Nu heb ik geen luistersessies van 12 uur achter elkaar, maar ik kan beamen dat de schatting van 12 uur prima is. Het is ruim voldoende, want ergens in die 12 uur moet er vast wel een oplaadmogelijkheid zijn. Opladen doe je met een usb-c-kabel. Bij de speler krijg je een usb-a-usb-c-kabel, maar je kunt ook je eigen kabel gebruiken.

Voor het afspelen van muziek kun je de meegeleverde tulp kabels gebruiken, maar de Sound Burger heeft ook Bluetooth. Ik gebruik zelf meestal de kabels, maar omdat ik de draadloze mogelijkheid natuurlijk ook onder de loep moest nemen, heb ik een Bluetooth-speaker erbij gepakt. Het koppelen van een speaker gaat niet heel eenvoudig, want de Sound Burger heeft geen display om een status door te geven. Enkel met het lampje aan de bovenkant zie je of de speler vindbaar is voor andere Bluetooth-apparaten. Eenmaal gekoppeld aan de speaker of Bluetooth koptelefoon heb je er geen omkijken meer naar. Het zou prettig zijn als het koppelen eenvoudiger ging, maar dat is nu eenmaal de beperking van Bluetooth. Een scherm toevoegen zou waarschijnlijk te veel kosten met zich meebrengen.

Het is jammer dat je als Apple-gebruiker niets hebt aan je HomePod in dit verhaal, want een HomePod fungeert niet als gewone Bluetooth-speaker. Daar kan Audio-Technica niets aan doen, maar het is wel een gemis als je net als ik eigenlijk alleen HomePods gebruikt voor het draadloos afspelen van muziek. Er is vast een manier voor slimmeriken om daar een omweg voor te ontwikkelen, maar voor ‘gewone’ mensen is het niet mogelijk om de Sound Burger met HomePods te verbinden.

Geen ingebouwde speaker

Wat al helemaal fijn zou zijn, is een ingebouwde speaker. Dat zou de draagbare platenspeler een stuk bruikbaarder maken op andere locaties dan je woning of werkruimte. Je moet immers al de speler en platen meenemen, maar als je daarnaast ook nog een speaker nodig hebt, wordt het al een stuk minder draagbaar. Het zou de speler weliswaar wat zwaarder maken, maar dankzij de korte draagriem aan de achterkant is dat in mijn ogen geen probleem. Ik verwacht dan ook geen Sonos-speaker, maar meer iets wat voldoende is voor aan de picknicktafel in het park. Het liefst leg ik een plaat erop, zet ik het apparaat aan en komt er meteen geluid.

De audiojack en usb-c-poort vind je op de achterkant. Hier had wel een speaker bij gekund, toch?

Je bent dus aangewezen op geluid afspelen via de minijack-kabel of Bluetooth. Ik ben geen audiofiel, maar ik ben te spreken over de geluidskwaliteit. De kwaliteit van de output is hoog genoeg voor de meeste mensen. Voor een gedetailleerdere review over de geluidskwaliteit verwijs ik je graag door naar de mensen van What Hi-Fi? waar meer kennis in huis is over geluidskwaliteit.

Voor wie is de Sound Burger bedoeld?

Of deze draagbare platenspeler van Audio-Technica iets voor jou is, hangt af van wat je prioriteiten zijn. Vind je het belangrijk dat je platenspeler van alle luxe is voorzien, zoals een arm die automatisch omhoog gaat na het afspelen of mooiere materialen, dan is dit niet aan jou besteed. Nee, de Sound Burger is er echt voor mensen die een leuk uitziende platenspeler willen die het liefst niet zoveel ruimte inneemt. Als je kleinbehuisd bent of simpelweg niet veel ruimte wil toewijden aan een platenspeler, is deze oplossing van Audio-Technica zeker het overwegen waard. Het moet ook geen probleem voor je zijn dat het bij deze speler wat meer moeite kost om van plaat te wisselen.

Score 8 Audio-Technica Sound Burger (AT-SB727) €229,- Voordelen + Uniek en compact design

Meegeleverde 45-tpm adapter

Goede geluidskwaliteit

Goede batterijduur

Werkt bekabeld én met Bluetooth Nadelen – Gebruiksgemak kan beter

Geen ingebouwde speaker

Conclusie Audio-Technica Sound Burger review

De Audio-Technica Sound Burger is een mooie platenspeler die, ondanks zijn kleine formaat, toch de aandacht trekt – op een goede manier. Dankzij de optie om via de kabel of via Bluetooth te luisteren, zal het product voor meer mensen interessant zijn. De geluidskwaliteit is dik in orde en ook over de batterijduur hoef je je zeker geen zorgen te maken. Vergeleken met luxe platenspelers is deze iets minder eenvoudig in gebruik en er zit helaas geen ingebouwde speaker in. Dat mag de pret in mijn ogen niet drukken, want deze unieke platenspeler geeft een specialer gevoel bij het afspelen van vinylplaten.

De Audio-Technica Sound Burger is in Nederland enkel te koop bij de fabrikant. Je hebt keuze uit een zwart, wit of geel exemplaar. Voor deze platenspeler rekent Audio-Technica €229,-.