TikTok is de laatste tijd alsmaar populairder geworden, dus het is niet gek dat ook andere bedrijven hierop in willen haken. Zo zou YouTube werken aan een TikTok-concurrent genaamd Shorts.

TikTok, voorheen bekend als Musical.ly, is een populaire app waarin gebruikers korte muzikale video’s kunnen delen. Vooral onder tieners is de app enorm populair. In Nederland zou TikTok inmiddels zo’n 1 miljoen gebruikers hebben, bleek eerder uit onderzoek. YouTube hoopt nu ook een graantje mee te pikken van dit succes met de aankomende TikTok-concurrent YouTube Shorts.



‘YouTube Shorts wordt TikTok-concurrent’

Volgens bronnen bij The Information wil YouTube haar Shorts-dienst later dit jaar introduceren. Een journalist van NBC News bevestigt dit nieuws min of meer. Maar Shorts wordt vermoedelijk geen nieuwe app, maar een onderdeel van de huidige YouTube-app.

Er komt volgens bronnen een aparte stream voor Shorts-video’s. Makers van deze video’s kunnen gebruikmaken van de gelicenseerde muziek uit de YouTube-bibliotheek. YouTube heeft al zijn eigen streaming muziekdienst genaamd YouTube Music. Ook de Stories-functie van Instagram vinden we al een tijdje in de YouTube-app. Door de twee te combineren krijg je dus een nieuwe TikTok-concurrent. Iedereen met een YouTube-account zou de Shorts-video’s kunnen maken, dus je hebt er ook geen apart profiel voor nodig. Of het net als TikTok een enorm succes gaat worden, is een hele uitdaging. Als gebruikers eenmaal ergens zitten, is het lastig om ze te verleiden tot een overstap. Toch is het niet ondenkbaar. Zo lukte het Instagram wel om gebruikers weg te trekken bij Snapchat na de introductie van Instagram Stories.

Er zijn op de iPhone heel veel verschillende apps waarmee je korte video’s kan maken. Naast TikTok werd onlangs Byte geïntroduceerd, bedacht door de makers van de vroegere app Vine. In onze lijst vind je nog veel meer voorbeelden.