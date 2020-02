Dankzij Instagram, Snapchat en Vine gingen we een jaar of vijf geleden opeens allemaal korte filmpjes maken. Vine bestaat niet meer, maar er zijn nog talloze diensten waarmee je korte filmpjes kunt maken. In dit overzicht hebben we een aantal apps verzameld, zowel voor het maken van korte filmpjes als voor het bekijken. Leuk om te delen en je hebt er vaak geen uitgebreide videoskills voor nodig!

Apps voor korte filmpjes

Er zijn heel wat apps waarmee je korte filmpjes kunt maken, soms met een heel verschillende insteek. In deze lijst zetten we ze voor je op een rij.

Camera-app van Apple voor korte video’s

Je hebt geen speciale app nodig om een leuke, korte video te maken. Gebruik gewoon de Live Photo’s die je met de iPhone-camera kunt maken! Dit zijn korte filmpjes van een paar seconden met geluid en beweging. Je kunt er na het maken van de video extra effecten aan toevoegen, zoals een stuitereffect of langere belichting.

Bekijk ook Live Photos: alles over de bewegende foto's op iPhone en iPad Met Live Photos breng je stilstaande plaatjes tot leven. Een Live Photos is namelijk een bewegende foto, vergelijkbaar met een korte video of gif. Wat is het precies, op welke toestellen werken Live Photos en wat kun je ermee? In deze Live Photos uitleg lees je er alles over.

Byte voor korte video’s

Ken je Vine nog? Het was rond 2015 dé app voor korte video’s. Helaas is het verdwenen, maar de makers zijn nu terug met een nieuwe app: Byte. Ook hierin draait het om het maken en kijken van korte filmpjes. Ze mogen maximaal zes seconden duren. Byte is dus eigenlijk de opvolger van Vine. Je opent de app, maakt met de camera een filmpje en publiceert deze vervolgens online. De mogelijkheden om je video te bewerken zijn beperkt, maar dat zou wel eens de kracht kunnen zijn. Je wil niet urenlang bezig zijn met het maken van je korte video. Gaandeweg zullen er wel meer effecten en filters worden toegevoegd.

Je kunt in Byte ook korte video’s kijken, zoals je bij andere social media-apps gewend bent. Op het Ontdekken-tabblad vind je nieuwe filmpjes. Je kunt de profielpagina van de maker bekijken en mensen volgen. Heb je nog geen vrienden bij Byte, dan kun je de aanbevelingen van de redactie bekijken. Hoe gaat Byte zorgen dat je overstapt van de vele alternatieven? Vooral door betere beloning aan succesvolle ‘creators’ te bieden. Voormalige Vine-sterren Chris Melberger, Lance Stewart en Joshdarnit zijn al overgestapt. Ook moet de nadruk meer liggen op creativiteit.

Instagram voor korte filmpjes

Instagram introduceerde in 2013 de mogelijkheid om korte filmpjes te maken en te delen. De Instagram-video’s in je story zijn maximaal 15 seconden lang, maar je mag er wel meerdere achter elkaar zetten. In een post kun je 60 seconden durende video’s opnemen. Speciaal voor langere filmpjes is er sinds enige tijd ook IGTV.

Instagram bevat allerlei filters waarmee je je video’s een eigen uiterlijk kunt geven. Beeldstabilisatie zorgt ervoor dat de filmpjes zo min mogelijk trilling laten zien. Instagram heeft ook de mogelijkheid toegevoegd om met Boomerang en andere functies je video’s in een oneindige loop te laten draaien, iets waar Vine vanaf het begin erg populair door werd.

Het mooie van Instagram is dat alle functies in de app zelf te vinden zijn. Wil je meer, dan zijn er allerlei apps van derden. En door het grote aantal gebruikers is de kans groot dat je vrienden ook op Instagram zitten. Met hashtags kun je video’s over bepaalde onderwerpen terugvinden.

Snapchat voor korte video’s

Snapchat staat erom bekend dat video’s vanzelf weer verdwijnen, nadat ze zijn afgespeeld door je vrienden. De maximale lengte van de filmpjes was lange tijd 10 seconden, maar is nu opgerekt naar 60 seconden. Is de video te lang, dan kun je deze korter maken. Ook kun je een aantal extra’s aan de video toevoegen, zoals een kleurenfilters, de huidige tijd en temperatuur en eigen tekst.

Wil je een video direct met je hele vriendenlijst delen? Voeg deze dan samen als Verhaal. Hier kan je creatie gedurende 24 uur door al je vrienden worden bekeken, zonder dat deze verdwijnt na het afspelen. Naast Verhalen van je vrienden kun je ook gebundelde video’s zien die Snapchat samenstelt tijdens grote evenementen zoals Fashion Week. De geofilters en de vele creatieve opties om te bewerken zijn de pluspunten van deze app. Het feit dat de app vooral door tieners wordt gebruikt en qua gebruikersinterface niet zo heel intuïtief in elkaar steekt kan sommige gebruikers afschrikken.

Apple Clips voor korte filmpjes

Voordat je een korte video kunt delen zul je er eentje moeten maken. Apple’s Clips-app is daar volledig op gericht, ook al is de app misschien nooit zo populair geworden als Apple had gehoopt. Met Clips kun je grappige korte video’s samenstellen en voorzien van effecten, perfect om op sociale media te delen. Er zitten ook retro-filters en allerlei stickers in. En wat ook erg handig is: je kunt de teksten die je inspreekt meteen laten uitschrijven naar tekst. Steeds meer mensen kijken video’s zonder geluid, dus dit kan dan erg handig zijn. Zoek je nog een gratis tool en een eenvoudige videobewerker die ook nog eens leuk in gebruik is, dan kun je Apple Clips zeker eens proberen.

Bekijk ook Clips: de complete uitleg over Apple's video-app Lees alles over Clips, de nieuwe video-app van Apple. Met Clips maak je korte, speelse video's met stickers, filters en effecten die je kunt delen met vrienden. Deze ultieme gids legt alle mogelijkheden uit.

1 Second Everyday

Je hoeft je korte video’s natuurlijk niet allemaal op sociale media te plaatsen. Je kunt ze ook voor jezelf maken. Met deze video maak je elke dag een korte film van jezelf. Het duurt maar 1 seconde en het geeft je na verloop van tijd een mooi overzicht hoe je in de loop van de tijd qua uiterlijk bent veranderd. De clips worden opgeslagen op je telefoon en op je Google-account. Er zit in deze gratis apps geen reclame en je kunt ook notities koppelen aan de clips, zodat je weet wat er rond die periode ongeveer aan de hand was. Want in 1 seconde kun je natuurlijk niet een heel verhaal kwijt. Sommige functies zijn alleen voor betalende gebruikers beschikbaar.

Nadat je deze app een tijdje hebt gebruikt kun je de 1 seconde durende video’s achter elkaar zetten tot een langere video. Zo krijg je een heel persoonlijk filmpje.

Vigo Video

We vonden Flipagram altijd een prima naam, maar de makers kozen toch voor een andere naam: Vigo Video. Dit is een handige tool om foto’s samen te voegen tot een diashow, die je als korte video kunt publiceren. De app wil toegang tot je camerarol en sociale media-accounts, zodat je een paar leuke foto’s kunt uitkiezen. Daarna bekijk je de diashow en voeg je muziek toe. De app is ook verkrijgbaar voor Android.

TikTok voor korte video’s

Alleen kijken of zelf meedoen, het kan allemaal bij TikTok. Deze korte video’s zijn verslavend omdat ze zo spontaan en echt zijn. Je vindt over elk onderwerp wel korte filmpjes en er valt altijd wat te lachen. Bijvoorbeeld om het gestuntel van een ander. De lengte van een video was aanvankelijk 6 seconden en is nu opgerekt naar 15 seconden. Heb je een favoriet muzieknummer gevonden, dan kun je allerlei varianten bekijken. Maar je kunt op TikTok ook iets nieuws leren. Ideaal voor als je even een momentje van ontspanning nodig hebt.

Je kunt ook heel eenvoudig zelf video’s maken, waarbij je tijdens de opname meermaals kunt pauzeren. Ook kun je je favoriete muziek of geluiden gratis toevoegen en makkelijk bewerken. Uiteraard zitten er ook honderden filters, effecten en AR-objecten in.