MacBooks uit 2013 en 2014 zijn ‘verouderd’

Er stonden al enkele MacBooks op de lijst, maar er zijn nu weer nieuwe aan toegevoegd. Volgens interne documenten gaat het om de volgende modellen:

MacBook Air (11-inch, mid 2013)

MacBook Air (13-inch, mid 2013)

MacBook Air (11-inch, begin 2014)

MacBook Air (13-inch, begin 2014)

MacBook Pro (13-inch, mid 2014)

Het gaat hier om oude en verouderde producten. Op de website van Apple is een lijst te vinden, maar die is nog niet bijgewerkt met dit nieuwe rijtje.



‘Obsolete’ oftewel ‘verouderd’ houdt in dat ze al meer dan 7 jaar niet meer geproduceerd worden. Recent gebeurde dat bijvoorbeeld ook met de iPad 2. Weet je niet welk MacBook-model je hebt, bekijk dan even ons artikel daarover. Of check hoe je de specificaties van een Mac kunt opvragen.

Daarnaast kun je de term ‘vintage’ oftewel ‘oud’ tegenkomen; dit zijn producten die de afgelopen 5 tot 7 jaar zijn geproduceerd. Apple kan dan niet meer garanderen dat er onderdelen zijn voor reparatie. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de iPhone 5. Mogelijk kan je nog wel geluk hebben met zo’n ouder apparaat: je zult dan even moeten informeren bij Apple of de geautoriseerde serviceprovider of er nog onderdelen op voorraad liggen. In sommige regio’s is het wettelijk verplicht om nog langer ondersteuning te bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om Californië en Turkije. Ook voor Frankrijk gelden er uitzonderingen.

Bij ‘obsolete’ producten heb je pech. Daarvoor biedt Apple vanaf eind april helemaal geen reparatie meer aan. Het is daarom slim om nog snel even actie te ondernemen, als je het liefst wil dat Apple of een erkende partner je MacBook nakijkt. Daarna kun je natuurlijk nog wel bij niet-officiële bedrijven terecht.

Bekijk ook Zo bekijk je de specificaties van je Mac met 'Over deze Mac' Vraagt iemand welke Mac je hebt en welke macOS-versie je draait? In dit artikel laten we zien waar je de belangrijkste informatie vindt en hoe je eenvoudig de specificaties die horen bij jouw Mac-model met anderen deelt.

Ben je toe aan een nieuwe MacBook? Bekijk dan ons overzicht MacBook kopen en bepaal welk model bij jou past. Heb je nu een 11- of 13-inch MacBook Air, dan kun je momenteel upgraden naar de allernieuwste 13-inch MacBook Air 2020.