Telegram biedt gebruikers een gratis Premium-account aan, in ruil voor het beschikbaar stellen van hun telefoonnummer. Meld je je aan, dan word je telefoonnummer voortaan gebruikt voor het verzenden van sms-verificatiecodes (inlogcodes, oftewel OTP’s). Los van het feit dat je je inlogcodes nooit met anderen zou moeten delen (en helemaal niet met wildvreemden), zitten er nog meer haken en ogen aan het plan. De andere persoon kan namelijk jouw telefoonnummer zien en berichten terugsturen. Als deelnemer accepteer je alle risico’s op spam, lastiggevallen worden en datalekken. Meedoen aan het P2PL-programma legt alle risico’s bij de gebruikers en is in strijd met Telegram’s eigen privacybeleid.

Gelukkig word je er als iPhone-gebruiker nog niet direct mee geconfronteerd: Telegram is het P2PL-programma momenteel eerst aan het testen op Android-toestellen en alleen in bepaalde regio’s. Wellicht levert die test de conclusie op, dat het niet zo’n goed idee is. Nog even los van de risico’s: Telegram presenteert zichzelf als een bedrijf dat privacy bovenaan heeft staan. Het nieuwe P2PL-programma past daar totaal niet in. Door deel te nemen aan het programma, ga je ermee akkoord dat Telegram jouw telefoonnummer gebruikt om tot 150 tekstberichten met eenmalige inlogcodes te sturen naar andere gebruikers, zodat zij kunnen inloggen op hun account. Als je elke maand het minimaal vereiste aantal OTP’s doorstuurt krijg je een cadeaucode voor een premium-abonnement van een maand.

Goedkoper voor Telegram, risicovoller voor jou

Zodra een OTP is verzonden vanaf jouw telefoonnummer, kan de ontvanger je een sms terugsturen. Mensen die deelnemen aan het P2PL-programma krijgen het advies om geen onderling contact op te nemen, maar Telegram kan dat niet afdwingen. Telegram zegt dat ze het programma heeft ingevoerd om in bepaalde regio’s het ontvangen van toegangscodes via sms betrouwbaarder te maken. Maar het lijkt er eerder op dat Telegram liever geen sms’jes verstuurt naar conflictgebieden of landen waar sms relatief duur is, zoals Afghanistan. Ook Bangladesh, Rusland, Ecuador en Israel zijn relatief duur en hetzelfde geldt voor veraf gelegen eilanden zoals Amerikaans Samoa. Het kan ook van pas komen in landen waar Telegram-gebruik is geblokkeerd: het sms’je lijkt dan van een gewone particulier te komen. Maar ook daarmee moet je oppassen: als jij heel veel sms’jes naar Rusland of China stuurt, zou je jezelf wel eens in de kijker kunnen spelen bij inlichtingendiensten.

Jouw sms-kosten kunnen behoorlijk oplopen

Het idee is als volgt: Telegram stuurt de inlogcode via SMS naar jouw Nederlandse telefoonnummer en jij stuurt het vervolgens weer via SMS door naar een gebruiker in Afghanistan. De eventuele kosten voor het sms’en naar Afghanistan zijn voor jouw rekening. Telegram neemt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid als blijkt dat jouw provider kosten in rekening brengt voor het verzenden van sms’jes naar een ver land. Heb je bijvoorbeeld Vodafone Red, dan kost het versturen van zo’n sms-bericht €0,25 per stuk. Gaat het om 150 berichten naar dure landen, dan zijn de kosten voor jou €37,50 per maand. Je weet vooraf niet naar welke landen je sms’jes moet sturen, dus de totale kosten kunnen heel verschillend uitpakken. Het is een grote gok om $5 per maand te besparen.