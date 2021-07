Apple heeft in iOS 14.7, iPadOS 14.7 en meer tientallen beveiligingsproblemen opgelost. We raden daarom aan om de update zo snel mogelijk te installeren.

Op iCulture lichten we regelmatig de nieuwe functies van firmware-updates uit, zodat je weet wat je aan de update hebt. Maar dergelijke updates brengen ook vaak talloze beveiligingsverbeteringen. Het is daarom altijd verstandig om de updates te installeren, zelfs als er voor jou geen interessante functies in zitten. In Apple’s nieuwste systeemupdates, waaronder iOS 14.7, iPadOS 14.7 en macOS 11.5, zitten weer tal van fixes die je apparaten veiliger maken.



Verbeterde beveiliging in iOS 14.7 en meer

De meest in het oog springende fix op dit gebied is de wifi-bug waar we eerder over schreven. Als je verbinding probeerde te maken met een wifinetwerk met een specifieke naam of een ander malafide netwerk, kon wifi op je iPhone onbruibaar worden.

Apple heeft ook problemen opgelost met de Zoek mijn-app. Een malafide app kon toegang krijgen tot gegevens van Zoek mijn. Voor zover bekend is hier geen misbruik van gemaakt. Er zijn ook nog beveiligingsproblemen opgelost met WebKit, de motor achter de Safari-browser. De volledige lijst met fixes in iOS 14.7 en iPadOS 14.7 vind je hier. In tvOS 14.7, watchOS 7.6 en macOS 11.5 heeft Apple ook nog allerlei beveiligingsproblemen opgelost. Je vindt hier de fixes in tvOS 14.7, op deze pagina staan ze van watchOS 7.6 en tot slot kun je voor de fixes in macOS 11.5 hier terecht.

Een beveiligingsprobleem dat (nog) niet verholpen is, is het lek waardoor de Pegasus-spyware mogelijk is. Apple heeft eerder al aangegeven dat de spyware voor de grote meerderheid van de iPhone-gebruikers geen bedreiging vormt. Het is echter niet helemaal duidelijk of dat betekent dat Apple in een toekomstige update dit lek niet dicht.

Meer beveiligingsupdates voor oudere macOS-versies

Draai je nog macOS Catalina of macOS Mojave? Dan zijn er daarvoor ook aparte beveiligingsupdates beschikbaar. Deze bevatten grotendeels dezelfde fixes als in macOS Big Sur 11.5. Het gaat dan onder andere om oplossingen in WebKit, Bluetooth en AppKit, de basis waarop apps gebouwd zijn. Je kunt de updates voor jouw systeem downloaden via Systeemvoorkeuren > Software-update. Voor Safari op macOS Catalina en macOS Mojave is er een aparte beveiligingsupdate beschikbaar, die ook via Systeemvoorkeuren > Software-update te installeren is.