WhatsApp is begonnen met het testen van nieuwe wallpaper-functies. In de nieuwste beta kun je onder andere een achtergrond per chat instellen. Ook zijn er tientallen nieuwe wallpapers beschikbaar

Al sinds de begindagen kun je in WhatsApp een achtergrond instellen. Deze wallpaper zie je in de chats, achter de berichtjes. WhatsApp biedt een selectie van een aantal achtergronden en effen kleuren, maar je kan ook een eigen foto instellen. Binnenkort komen er veel meer nieuwe functies bij, waaronder het instellen van een achtergrond per WhatsApp-chat. Op die manier kun je een gesprek ook makkelijk aan de achtergrond herkennen. In de nieuwste beta test WhatsApp deze functie en binnenkort wordt de update voor iedereen uitgebracht.



Nieuwe wallpaper-functies in WhatsApp: achtergrond per chat en meer

Met de nieuwe wallpaper-functiets komt een wens voor veel gebruikers uit. In het detailscherm van elke chat, zowel groepsgesprekken als individuele chats, vind je de nieuwe optie Achtergrond en geluid. Je komt dan op een nieuw scherm, waar je voor die chat een andere achtergrond kan kiezen.

Je ziet daar ook meteen de nieuwe verdeling tussen de categorieën: Helder (landschapsfoto’s overdag 32 stuks), Donker (landschapsfoto’s in de nacht, 29 stuks) en Effen kleuren. Bij de eerste twee vind je onderaan ook nog een knop naar het archief met oude achtergronden. Bij de effen kleuren heb je nog altijd de keuze uit 36 wallpapers. Ook nieuw is dat je bij de effen kleuren kan aangeven of je de zogenaamde WhatsApp-krabbels aan of uit wil zetten.

De nieuwe wallpaper-functies van WhatsApp zijn nu beschikbaar in de 2.20.120-betaversie en worden naar verwachting zeer binnenkort uitgerold naar alle gebruikers met de publieke versie van WhatsApp.