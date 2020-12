iCulture Vandaag: dit was maandag 30 november 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op maandag 30 november 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag is het Cyber Monday, dus dat betekent dat er nog heel wat Black Friday-deals geldig zijn. Maar er was vandaag ook nieuws, zoals de productie van de MacBook Pro M1 mét mini-LED display. Deze start mogelijk in het tweede kwartaal van 2021, maar om wat voor model gaat het precies? Ook leggen we je uit hoe je de nieuwe Shazam-knop in het Bedieningspaneel gebruikt en wat je er allemaal mee kan. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Hoe kun je de Safari leeslijst gebruiken op iPhone, iPad en Mac?

Ook handig zijn de Safari bladwijzers, waarmee je je favoriete websites kan bewaren.

Met Shazam in het Bedieningspaneel kun je snel muziek herkennen, zelfs als het via je hoofdtelefoon of oordopjes afgespeeld wordt.

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

DigiD (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Een verbeterd menu en de donkere modus luistert nu ook naar je apparaatinstellingen.