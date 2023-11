De meeste mensen sturen elkaar of in grote groepen berichten via WhatsApp. Maar er zijn ook meerdere manieren om dit met je stem te doen. Je kan gratis bellen in WhatsApp en je kan ook nog eens een audiobericht in WhatsApp versturen. Nu komt daar nog een derde optie bij: Voice Chat. Je kan daarmee op een laagdrempelige manier met andere leden van een WhatsApp-groep kletsen, zonder dat je ze helemaal hoeft te bellen.

WhatsApp Voice Chat: kletsen tijdens het chatten

De nieuwe WhatsApp Voice Chats, die zich het beste laten vertalen naar spraakgesprekken, zijn een snelle manier om elkaar live te kunnen spreken. In plaats van dat je iemand belt en diegene het gesprek moet beantwoorden, start je gewoon in een groepsgesprek een live audiogesprek, waar iedreen in de groep zich aan kan toevoegen. Je telefoon gaat dan ook niet over zoals bij een gewoon WhatsApp-oproep: je krijgt alleen een melding dat iemand een spraakgesprek gestart heeft. Vervolgens kun je zelf beslissen om hieraan deel te nemen.

De functie lekte eerder deze zomer al uit, maar is nu officieel door WhatsApp aangekondigd. De komende weken wordt de functie wereldwijd uitgerold, in groepsgesprekken tussen de 33 en 128 deelnemers. Het is dus vooral bedoeld om in grotere groepen met elkaar te praten, zonder het indringende van een heel telefoongesprek. Je kunt tijdens het praten ook gewoon in de chat berichten blijven sturen.

Bovenaan in de chat zie je het actieve spraakgesprek in de chat, waar je jezelf ook kan muten of het gesprek kan verlaten. Er zijn al meerdere andere diensten die een soortgelijke functie hebben, waaronder Telegram, Slack en Discord. Het heeft ook wat weg van Clubhouse, dat in de coronaperiode populair werd. Net als andere communicatiefuncties zijn de Voice Chats via end-to-end-encryptie versleuteld.