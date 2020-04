Apple wil in mei meerdere Apple Stores heropenen

Apple heeft in een interne video voor medewerkers uitgelegd wat de plannen zijn met de Apple Stores. In mei zullen er "veel meer" winkels open gaan, zegt detailbaas Deirdre O'Brien.

O’Brien, werkzaam als Apple’s vice-president voor retail en mensen, kondigde de plannen aan in een wekelijkse video-update voor medewerkers. Dat beweert Bloomberg. Ze gaf geen specifieke redenen, maar hield het bij de vage bewoordingen: “we blijven de gezondheidssituatie op elke locatie analyseren”. Wel belooft ze dat er in mei veel meer winkels open zullen gaan. Eerder vertelde O’Brien dat sommige winkels in de VS “in de eerste helft van april” weer de deuren zouden openen, na uitspraken van Trump om de economie weer op te starten. Later draaide Trump bij en paste Apple de plannen aan naar “begin mei”. De laatste informatie is dat het in mei gaat gebeuren, maar dat kan ook aan het einde van de maand zijn. Daarnaast ware net geruchten dat Noord-Amerika pas half juni aan de beurt zou zijn.



Openstelling met beperkingen

Tot nu toe zijn alleen de Apple Stores in China weer heropend, nadat ze enkele weken de deuren hadden gesloten. Daarnaast ging de enige Apple Store in Zuid-Korea (Garosugil), weer open en dat laat goed zien wat we bij de andere winkels kunnen verwachten. De nadruk ligt op support en het ophalen van bestellingen. Ook zijn de openingstijden ingekort en vinden er geen Today at Apple-sessies plaats. Klanten kunnen de winkel bezoeken om iets te kopen, maar moeten een mondkapje dragen en een temperatuurmeting ondergaan.

In Nederland mag temperatuur meten niet zomaar, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. Het gaat daarbij om het verzamelen en verwerken van medische data. Die uitspraak is echter vooral gericht op werkgevers die de willen kijken of personeel en bezoekers koorts hebben. Als je vrijwillig een Apple Store bezoekt kan de situatie anders liggen.

In diverse regio’s wereldwijd worden de beperkingen vanwege het coronavirus wat meer versoepeld, waardoor de winkels in principe weer open kunnen. In Nederland is er nooit een verplichting geweest voor tech- en elektronicawinkels om te sluiten. De Nederlandse APR Amac bleef dan ook gewoon open, zij het met extra hygiëne- en toegangsregels. De Apple Stores hadden dan ook gewoon open kunnen blijven, maar Apple koos er toch voor om alle winkels wereldwijd te sluiten om het personeel te beschermen. Veel medewerkers kregen gewoon doorbetaald.

Volgens Bloomberg heeft een deel van de retailmedewerkers de tijd nuttig besteed door aan online trainingen en meetings deel te nemen. Ook zouden sommige medewerkers in bepaalde regio’s support aan huis hebben geleverd, maar dit gold niet voor Nederland. In de Bay Area rond San Francisco, waar veel Apple Stores gevestigd zijn, moeten mensen tot half mei nog zoveel mogelijk binnen blijven. In Texas, Georgia en Tennessee hoeft dat binnenkort niet meer.

Bouwwerkzaamheden bij andere Apple Stores

Ondertussen wordt ook alweer gebouwd aan nieuwe Apple Stores. In Rome, Singapore en andere plaatsen wereldwijd waren nog bouwprojecten gaande, al kan de opening van deze Apple Stores nog met maanden worden uitgesteld. In Vancouver wordt een bekende glazen koepel weggehaald om ruimte te maken voor een nieuwe Apple Store in winkelcentrum CF Pacific Centre. De verouderde koepel roept bij lokale inwoners nostalgische gevoelens op, maar ze krijgen er een strak ontworpen retailtempel voor terug.



Bron: Perkins + Will Architects

De nieuwe Apple Store heeft een dubbel zo hoge glazen facade, een gekanteld metalen dak, kalksteen muren en een groene achterwand met planten. Apple zou al 15 jaar op zoek zijn naar een goede flagship store in Vancouver. Ook in dit geval hoeven we geen spoedige opening te verwachten.