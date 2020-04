Geen Haptic Touch voor notificaties op SE

Het blijkt een bewuste keuze van Apple te zijn om geen Haptic Touch voor notificaties te ondersteunen. Apple heeft sommige 3D Touch-functies ook overgezet naar Haptic Touch, maar bij de nieuwe iPhone SE is dat niet volledig gebeurd. Normaal is het zo dat je bij een binnenkomende rijke notificatie je vinger even op de melding kunt leggen om ‘m uit te klappen. Je kunt dan de volledige tekst lezen en erop reageren.



Krijg je bijvoorbeeld een notificatie van Twitter binnen, dan kun je de de tweet lezen, antwoorden en liken. Maar dat lukt niet bij meldingen die op de iPhone SE 2020 binnenkomen op het toegangsscherm of het Berichtencentrum. Het alternatief is om over de notificatie te vegen en de optie Bekijk te tikken. Het werkt nog wel gewoon op andere plekken, bijvoorbeeld op een appicoon en voor peek and pop.

‘Geen software-update’

Apple gebruikt sinds de iPhone XR de aanraaktechniek Haptic Touch, waarbij je niet meer zo hard op het scherm hoeft te drukken. Op de iPhone XR ontbrak aanvankelijk ook de mogelijkheid om notificaties uit te klappen door je vinger erop te leggen, maar Apple voegde het later toe met een software-update. Het lijkt erop dat dit bij de iPhone SE 2020 niet gaat gebeuren. Matthew Panzarino van TechCrunch, die nauwe banden met Apple PR heeft, zegt dat het “geen bug is” en dat het “werkt zoals bedoeld”. We hoeven dus geen software-update te verwachten. De iPhone 8 ondersteunde nog 3D Touch, met alle mogelijkheden die dat bood.

Een Reddit-gebruiker nam contact met Apple Support op en kreeg bevestiging dat het inderdaad een probleem is, maar ook dat er geen software-update gepland staat om het op te lossen. Uiteraard weten Apple Support-medewerkers niet altijd het fijne van Apple’s toekomstige hardware- en softwareplannen, maar in dit geval hoef je er niet al te veel op te rekenen dat er nog iets aan wordt gedaan.