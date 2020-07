Er lekken regelmatig nieuwe functies uit van WhatsApp, die ontdekt zijn in de beta. Vaak moeten we maanden of zelfs jaren wachten totdat deze functies uitgerold worden. In een nieuwe blogpost laat WhatsApp weten dat ze nu op het punt staan om een aantal van de eerder ontdekte functies uit te brengen. Het zijn in totaal vijf nieuwe functies, waarvan er vier interessant zijn voor Apple-gebruikers. Hou er rekening mee dat het nog wel even kan duren voordat alle functies bij jou zichtbaar zijn.



WhatsApp rolt nieuwe functies uit: QR-codes, geanimeerde stickers en meer

Met de functie voor het scannen van QR-codes hoef je geen telefoonnummer meer uit te wisselen. Iedere WhatsApp-gebruiker krijgt in de app zijn of haar eigen QR-code. Door deze aan een onbekende te laten zien en te laten scannen via WhatsApp, start je meteen een gesprek. Maar let op: in de QR-code zit eigenlijk je telefoonnummer verstopt. Zodra je deze door iemand laat scannen, deel je dus in feite ook je mobiele nummer. Verspreid de QR-code daarom niet overal op het web of deel deze niet zomaar met onbekenden.

Daarnaast krijgt WhatsApp geanimeerde stickers. Je kan al een paar jaar stickers gebruiken in WhatsApp, maar dit zijn nu nog stilstaande plaatjes. De komende weken komen daar geanimeerde stickers bij. Deze bevatten een korte animatie, zoals een poppetje met bewegende hartjes er omheen. Je vindt de geanimeerde stickers in de zogenaamde stickerstore binnen WhatsApp. In onze tip lees je daar meer over.

Een andere fijne toevoeging is de uitbreiding van de donkere modus naar de desktop. Zowel in WhatsApp Web als in de WhatsApp Desktop-app kan je dan ook op de computer gebruiken. Je moet het wel apart inschakelen. Je gaat daarvoor in WhatsApp Web of WhatsApp Desktop naar Instellingen > Thema > Donker. In de webversie zou het nu al beschikbaar moeten zijn, terwijl het in de desktop-app snel uitgerold wordt.

Een laatste verbetering vinden we bij de groepsgesprekken voor video. Je zag het misschien al in de meest recente update-omschrijving van de app, maar je kan nu een deelnemer aan een groepsvideogesprek uitlichten door deze ingedrukt te houden. Diegene komt dan beeldvullend op het scherm te staan. Dit is vooral handig als iemand lang aan het woord is, waardoor je minder afgeleid wordt door andere groepsdeelnemers.

Er zijn nog genoeg nieuwe functies in WhatsApp die nog in ontwikkeling zijn. In ons eerdere overzicht zetten we nee aankomende verbeteringen op een rij.