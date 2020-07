Apple heeft nieuw lesprogramma voor Swift en Everyone Can Code

Wil je leren programmeren, dan kun je nu grijpen naar de nieuwe programmeerboeken en -materialen van Apple. Er is nieuw materiaal voor Swift en Everyone Can Code (Iedereen Kan Programmeren). Ook is er een nieuwe opleiding voor docenten.

Nieuw lesmateriaal voor Swift en Everyone Can Code

De materialen hebben nu een update gekregen. Ze zijn bedoeld voor scholen die het programmeren met Swift op het lesprogramma willen zetten. Je kunt kiezen uit materialen voor ‘Develop in Swift’ en ‘Everyone Can Code’. Ook is er een nieuwe professionele cursus voor het ontwikkelen met Swift, gericht op docenten. Zij kunnen gratis eraan meedoen, al lijkt het vooralsnog eerst gericht op Apple’s eigen landgenoten in de VS. De cursus is bedoeld voor docenten informatica die ook les willen geven in programmeren met Swift. Verder zijn er nieuwe cursusmaterialen voor docenten die op afstand les moeten geven en ouders die hun kroost thuis onderricht willen geven.



‘Develop in Swift’ is gericht op hoger onderwijs en leert je programmeren met Swift, Apple’s eigen open source programmeertaal. Ook leer je de basisprincipes van Xcode op de Mac, gericht op nieuwe en ervaren programmeurs. Voor ‘Everyone Can Code’ heeft Apple kinderen in de leeftijd van 9 tot 14 jaar op het oog. Je leert met puzzels en spelletjes de blokken van Swift te ontdekken met behulp van de Swift Playgrounds-app.

Het lesprogramma van ‘Develop in Swift’ is compleet vernieuwd en aangepast aan leerstijlen van studenten. Apple heeft daarvoor input van docenten gebruikt. De nieuwe serie bestaat uit vier boeken:

Develop in Swift Explorations

Develop in Swift AP CS Principles

Develop in Swift Fundamentals

Develop in Swift Data Collections

De eerste drie zijn per direct verkrijgbaar, de laatstgenoemde komt dit najaar. Je kunt ze allemaal vinden in de Apple Boeken-app. Je vindt ze hier.

Ook zijn er nieuwe boeken voor ‘Everyone Can Code’ in de Adventures-serie. Deze zijn gericht op scholieren die al klaar zijn met de serie ‘Everyone Can Code Puzzles’. Er zitten wat geavanceerdere opdrachten in om te bouwen met Swift. Je leert belangrijke nieuwe programmeerconcepten die je nodig hebt om de moeilijker problemen op te lossen. Je vindt ze hier.