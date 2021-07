Groepsbellen is (zowel via audio als video) nog altijd populair vanwege het vele thuiswerken. Sinds de start van de coronapandemie heeft WhatsApp al de limiet van het aantal deelnemers voor groepsbellen verhoogd van vier naar acht en nu is de chatapp begonnen met de uitrol van een nieuwe functie. Je kan namelijk later alsnog meedoen aan een gemiste video-oproep.



Later meedoen aan een gemist WhatsApp-videogesprek

Een vervelende eigenschap van het videobellen in WhatsApp was altijd dat je bij de eerste oproep meteen op moest nemen om deel te nemen aan zo’n videogroepsgesprek. Had je de melding gemist of had je geen tijd om de oproep te beantwoorden, dan kon je alleen meedoen aan het gesprek als deze opnieuw opgestart wordt. Dat is nogal onhandig voor alle deelnemers die wel meedoen aan het gesprek, zeker nu de limiet op acht deelnemers ligt.

NO MORE FOMO. You won't miss a group call because you didn't get to the phone fast enough anymore! With Joinable calls on WhatsApp you can join an ongoing call at any time! pic.twitter.com/UXcF18THu4 — WhatsApp (@WhatsApp) July 19, 2021

In de nieuwste versie is dit dus opgelost. Je kan op ieder moment deelnemen aan een groepsoproep, zolang deze nog actief is. Hierdoor kan iedereen deelnemen op het moment dat het hem of haar uitkomt. In het Gesprekken-tabblad zie je een de gesprekken die aan de gang zijn. Het werkt met zowel video- als audiogroepsgesprekken. In een enkele tik kun je vanuit dit scherm alsnog deelnemen. Je kan in het groepsinformatiescherm zien wie er al deelnemen aan het gesprek voordat je zelf in de conversatie komt. Je ziet in dat scherm ook wie er nog meer uitgenodigd zijn, maar nog niet meedoen met de groepsoproep.



Screenshots van Android-versie

Deze nieuwe functie gaat dus uitsluitend over oproepen en niet over getypte chats. Daar is het al veel langer mogelijk om op ieder moment uitgenodigd te worden en deel te nemen aan een chat. De nieuwe functie wordt vanaf nu uitgerold, dus het kan even duren voordat het bij jou zichtbaar is.

