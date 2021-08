We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Truth be Told (S02)

Misdaadserie met Oscar-winnares Octavia Spencer. Als podcaster Poppy Parnell probeert zij misdaadzaken op te lossen. Deze keer onderzoekt ze een strafzaak waar haar goede vriendin Micah (Kate Hudson) bij betrokken is. Reese Witherspoon is een van de producenten.

Bekijken: CODA

McCartney 3,2,1

Te zien bij: Disney+

Vanaf woensdag te kijken. Zesdelige documentaire over leven en werk van de legendarische Beatle Paul McCartney. Filmmaker Frank Marshall bracht vorig jaar een documentaire over The Bee Gees uit en probeert nu de mens achter Paul McCartney te laten zien. Hiervoor heeft hij onder andere muziekproducent Rick Rubin gestrikt om te interviewen. We zien McCartney aan het werk in zijn studio.

In november 2021 kun je bovendien kijken naar een driedelige serie over de band, genaamd The Beatles: Get Back. Deze is gemaakt door Peter Jackson, bekend van Lord of the Rings.

People Just Do Nothing

Te zien bij: Disney+

Britse sitcom over een aantal zelfverzekerde vrienden die een piraten-radiozender runnen, genaamd Kurupt FM. Ze zijn ervan overtuigd dat hun muziek zal aanslaan. Deze BAFTA-winnende mockumentary in de stijl van The Office is afkomstig van de BBC en werd bedacht door onder meer Allan Mustafa en Asim Chaudhrey, die tevens twee van de hoofdrollen vertolken. People Just Do Nothing ontstond als een webserie, waarna de BBC er vijf officiële seizoenen van liet maken. Daarnaast komt er een bioscoopfilm aan.

The Walking Dead (S11)

Te zien bij: Disney+

Vanaf maandag te zien bij Disney+ is de elfde en tevens laatste reeks van The Walking Dead te zien, op televisie bij Fox en on-demand bij Disney+. Deze post-apocalyptische dramaserie over een wereld vol zombies bestaat uit 24 afleveringen. De personages maken nu kennis met Commonwealth, onder leiding van Pamela Milton (Laila Robins). Ben je fan van de originele serie, dan is het goed om te weten dat er nog een spin-off en drie films aan komen.

The Chair

Te zien bij: Netflix

Komische dramaserie met Sandra Oh (Killing Eve, Grey’s Anatomy) als het nieuwe hoofd van een faculteit op een prestigieuze universiteit, waar ze meteen een grote crisis moet zien op te lossen. Ji-Yoon Kim wordt op een prestigieuze universiteit aangesteld als het nieuwe hoofd van de faculteit Engels. Ze krijgt daar te maken met heel wat uitdagingen, niet alleen omdat ze vrouw is, maar ook een persoon van kleur. De serie is bedacht door actrice Amanda Peet en heeft als bijrollen onder andere Jay Duplass, Bob Balaban (uit Seinfeld), Holland Taylor en David Morse.

Sweet Girl

Te zien bij: Netflix

Actiefilm over Ray Cooper (Jason Momoa, bekend van Aquaman en See), die zijn vrouw verliest aan kanker nadat een experimenteel medicijn tegen de ziekte van de markt verdwijnt. Hij gaat vervolgens zelf op onderzoek uit naar de waarheid. Die zoektocht brengt hemzelf en zijn dochter Rachel (Isabela Merced) in groot gevaar. Het draait uit op een wraakmissie.

Black Island / Schwarze Insel

Te zien bij: Netflix

Een weesjongen dreigt verstrikt te raken in de duistere geheimen van een ogenschijnlijk vredig eiland als hij een band opbouwt met een mysterieuze nieuwe lerares.

Memories of a Murderer: The Nilsen Tapes

Te zien bij: Netflix

Seriemoordenaar Dennis Nilsen vertelt over zijn leven en gruwelijke misdaden op een reeks huiveringwekkende geluidsbanden die zijn opgenomen vanuit zijn gevangeniscel.

Nine Perfect Strangers

Te zien bij: Amazon Prime Video

Miniserie met Nicole Kidman als gastvrouw in een kuuroord waar ze negen vreemdelingen mag ontvangen. Gebaseerd op het boek van Liane Moriarty (Big Little Lies). De serie volgt negen mensen die elkaar niet kennen en 10 dagen doorbrengen in een kuuroord, waar ze al snel twijfels krijgen bij de bedoelingen van gastvrouw Masha (Kidman). We zien onder andere Melissa McCarthy, Luke Evans, Michael Shannon, Regina Hall en Bobby Cannavale. De serie is bedacht door David E. Kelley en John Henry Butterworth.

The Green Knight

Te zien bij: Amazon Prime Video

Dit is niet zomaar een doorsnee ridderfilm over de middeleeuwen. Sir Gawain wordt door Koning Arthur op pad gestuurd om de confrontatie aan te gaan met The Green Knight, een monsterlijke, smaragdgroene ridder die al menig held op de knieën dwong. Om dat te kunnen doen, moet hij verschillende obstakels overwinnen, terwijl bovennatuurlijke krachten zijn tocht lijken te bedreigen.

The L Word: Generation Q (S02)

Te zien bij: Videoland

Generation Q is een vervolg op The L Word, dat van 2004 tot 2009 op televisie te zien was. Deze nieuwe reeks heeft meer diversiteit, met diverse nieuwe personages. Ook keren een paar bekende gezichten terug, waaronder Jennifer Beals (als Bette), Katherine Moennig (Shane) en Leisha Hailey (Alice). Het tweede seizoen bestaat uit 10 afleveringen.

Dave (S02)

Te zien bij: Ziggo

Vanaf donderdag is het tweede seizoen van deze serie te zien bij Ziggo. Komische serie van Dave Burd, oftewel rapper Lil Dicky. De film volgt het leven van een neurotische dertiger die als rapper beroemd wil worden. De serie is semi-biografisch en omvat 10 nieuwe afleveringen. Dave heeft in het tweede seizoen moeite met het schrijven van nummers voor zijn nieuwe album. Het lukt ook maar niet om zijn relatie met vriendin Abby (Taylor Misiak) weer op het spoor te krijgen. Verder zien we rapper GaTa en Andrew Santino als de manager van Dave, naast gastrollen van diverse artiesten zoals Benny Blanco, Doja Cat, J Balvin en Lil Yachty.

100% Wolf

Te zien bij: Ziggo

Freddy en zijn familie bewaren al eeuwenlang een groot geheim. Overdag zijn ze gewone mensen, maar ‘s nachts transformeren ze in weerwolven.

Wallace and Gromit: the Curse of the Were-Rabbit

Te zien bij: Pathé Thuis

In het dorp waar onze kaasliefhebber en uitvinder Wallace en zijn slimme hond Gromit wonen, wordt de jaarlijkse groentewedstrijd bedreigd door konijnen. Konijnen zijn tenslotte gek op groentes en ze komen natuurlijk gretig af op de schitterende courgettes, pompoenen, komkommers, bloemkolen en watermeloenen die meedingen in de competitie. Gelukkig hebben Wallace en Gromit daar iets op gevonden. Zij bieden met hun Anti-Pesto waarschuwingssysteem voor de bescherming van de volkstuinen en kassen van al hun klanten.