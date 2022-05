Met WhatsApp Desktop kun je ook vanaf je computer berichten naar je WhatsApp-contacten versturen. Wat zijn de mogelijkheden van WhatsApp Desktop en hoe gebruik je WhatsApp op je computer? In deze gids de complete uitleg over WhatsApp Desktop voor Windows en Mac.

De functie is ook beschikbaar voor WhatsApp web en WhatsApp voor Mac . Zie je nog geen emoji? Zorg dan dat je op de nieuwste versie van WhatsApp zit. Nog steeds niets te zien? Dan moet je nog even wachten. WhatsApp rolt de update de komende week uit naar alle gebruikers, dus het duurt niet lang meer.

Het is eenvoudig om snel met een emoji te reageren. Als jouw apparaat de functie al heeft, hoef je alleen maar een bericht ingedrukt te houden. Je ziet vervolgens een lijst met opties, waaronder de emoji. Tik op een emoji om hiermee te reageren. Foutje gemaakt? Met dezelfde stappen kun je je emoji veranderen of verwijderen (door dezelfde emoji nog eens te selecteren).

Ook de Berichten-app van Apple heeft al een tijdje ondersteuning voor soortgelijke reacties, maar in deze app kun je geen echte emoji kiezen. De zogeheten tapbacks zijn hier meer algemene symbolen, maar wel met dezelfde achterliggende gedachte als berichtreacties in WhatsApp .

In andere chat-apps zoals Facebook Messenger, Telegram en Slack kun je ook met een emoji reageren op een bericht. Als je de nieuwste versie van WhatsApp op je iPhone hebt staan, zul je ook in WhatsApp op deze manier kunnen antwoorden. Je hebt de keuze uit verschillende emoji, waaronder een hart, duim omhoog, lachend gezicht en een verdrietig gezicht. “Binnenkort” worden meer emoji toegevoegd.

Ken je die momenten waarop een groepsgesprek wordt bedolven onder de korte reacties van emoji? Bijvoorbeeld een tiental duimpjes omhoog of een stortvloed van lachende gezichtjes omdat iedereen even wil reageren? Dat zul je vanaf nu niet meer nodig zijn dankzij de zogeheten berichtreacties in WhatsApp .

Emoji zijn kleine afbeeldingen in je toetsenbord. Ze worden gebruikt om een bepaalde emotie over te brengen in bijvoorbeeld een berichtje, tweet of een online post. Er zijn duizenden soorten emoji: van smileys met allerlei gezichtsuitdrukkingen tot eten, voorwerpen, beroepen en nog veel meer. Er zijn ook emoji in allerlei huidskleuren, haarkleuren en geslachten. Elk jaar komen er weer tientallen nieuwe emoji bij, dankzij het Unicode Consortium.