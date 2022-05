Apple zal samen met Google en Microsoft een nieuwe standaard ondersteunen waardoor er geen wachtwoord vereist is om in te loggen. Hoe dat werkt en wanneer je het kunt gebruiken, vertellen we hier.

Ongeveer twee jaar nadat Apple zich aansloot bij de FIDO Alliance, komt de samenwerking weer in het nieuws. FIDO, een organisatie die zich inzet voor het vereenvoudigen en beveiligen van inloggen, heeft samen met het World Wide Web Consortium een nieuwe inlogmethode bedacht waardoor wachtwoorden overbodig zijn. Apple, Google en Microsoft kondigen aan dat zij deze methode gaan ondersteunen. Wat betekent dat voor jou?



Inloggen zonder wachtwoord, hoe dan wel?

Inloggen met alleen een gebruikersnaam en een wachtwoord is niet veilig genoeg anno 2022. Ontwikkelingen als tweestapsverificatie hebben dit wel verbeterd, maar volgens de drie bedrijven is het niet genoeg. In plaats daarvan zou je bij websites net zo veilig moeten kunnen inloggen als bijvoorbeeld bij je iPhone: met Face ID, Touch ID of een pincode. Dat is waar de nieuwe FIDO-standaard zich voor leent.

Op dit moment bieden zowel Apple, Google als Microsoft wel al deels ondersteuning voor FIDO, maar het kan beter. Zo moet je nu bij iedere website je apparaat aanmelden voor inloggen zonder wachtwoord. Ook als je een extra apparaat wil koppelen, dien je eerst met een wachtwoord in te loggen. De nieuwe FIDO-standaard maakt het mogelijk om direct in te loggen met Face ID, Touch ID of een pincode. Ook kun je op een apparaat in de buurt inloggen, ongeacht of deze op Windows, macOS, iOS, Android of een ander ondersteund platform werkt.

Vorig jaar konden we WWDC 2021 al een voorproefje krijgen van wat Apple in gedachte heeft met de zogeheten passkeys. Met een passkey heb je ook geen wachtwoord meer nodig om in te loggen.

Bekijk ook Zo wil Apple wachtwoorden overbodig maken Apple heeft een nieuwe functie Passkey, waarmee je geen wachtwoorden meer nodig hebt. In plaats daarvan gebruik je Face ID en Touch ID. In een WWDC-sessie wordt het uitgelegd.

Wanneer kun je FIDO inloggen gebruiken?

Apple meldt dat de nieuwe FIDO-methode “het komende jaar” wordt uitgebracht, maar noemt daarbij geen datum of software-release. Over een maand vindt het jaarlijkse ontwikkelaars event WWDC 2022 plaats. Mogelijk zal Apple hier een datum uit de doeken doen. Google zegt dat het bedrijf al werkt aan ondersteuning in Chrome en Android.

De kans is groot dat Apple van de gelegenheid gebruik maakt om FIDO te implementeren als iOS 16 functie. Pas bij de aankondiging zullen we zien hoe het er precies uit gaat zien. Bekijk vooral ook onze iOS 16 vooruitblik om de overige verwachtingen te bekijken.