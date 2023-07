WhatsApp: chatten met onbekende nummers

WhatsApp maakt het makkelijker voor gebruikers om een gesprek te starten met iemand die niet in je adresboek staat. Dit kan bijvoorbeeld een klusjesman of koerier zijn, waar je op een bepaald moment mee moet overleggen, maar die je niet tot je vaste vrienden gaat rekenen. Voorheen moest je de persoon eerst inclusief naam in je adressenlijst van WhatsApp vastleggen (en dus je iPhone), maar dat hoeft nu niet meer. Je kunt elk willekeurig telefoonnummer invullen en de app controleert of deze persoon WhatsApp-gebruiker is. Zo ja, dan kun je een bericht sturen.



Met iMessage was het altijd al mogelijk om een bericht te sturen naar iedereen waarvan je het mobiele nummer weet. Nu kan het dus ook met WhatsApp. Je klikt op Nieuwe chat en in plaats van het zoeken naar een contactpersoon voer je een 06-nummer in. De functie is per direct beschikbaar voor iedereen, zonder dat je een update of een beta hoeft te installeren. Het kan alleen wel even duren voordat het naar alle gebruikers is uitgerold. Het helpt als je de nieuwste versie van WhatApp hebt geïnstalleerd.

Wij konden het al wel testen:

Als je de functie hebt, dan zal WhatsApp buiten je contactpersonen zoeken als je een onbekend nummer invoert. Je kunt controleren of je de functie hebt door een nieuwe chat te starten en een 06-nummer in te voeren van iemand die nog niet in je contactenlijst staat. Is dit een WhatsApp-gebruiker, dan kun je beginnen met chatten.

Chatten met onbekende nummers was al mogelijk (via link)

Deze functie heeft nog wat extra voordelen: zo kunnen mensen die in je contactenlijst staan je profielfoto en statusinfo zien. Dat wil je niet altijd. Door te chatten met een onbekend nummer buiten je contactenlijst om, heb je meer privacy. Via een omweg was dit altijd al mogelijk via wa.me-linkjes (zoals https://wa.me/0612345678 ) of andere ‘Klik en chat’-oplossingen. Daarbij wordt een redirect gemaakt naar https://api.whatsapp.com/send/?phone=31612345678 in de browser.

Een voordeel van deze nieuwe, directe methode is dus dat er geen tussenstap meer nodig is. Een nadeel zou kunnen zijn dat je mogelijk meer spam krijgt van onbekende nummers.

We hebben tips over WhatsApp-fraude en onbekende nummers die je daarbij kunnen helpen: