Als je op WhatsApp gestalkt wordt door onbekende bellers, is er nu een manier om dit tegen te gaan. Je kunt dergelijke onbekende WhatsApp-bellers stilhouden, waardoor je telefoon niet meer over gaat.

WhatsApp wordt vooral gebruikt om berichtjes mee te sturen, maar je kunt er ook mee bellen. Dat is vooral handig als je maar een beperkte hoeveelheid belminuten hebt of als je vaak in het buitenland bent, waar belminuten soms niet uit je bundel gaan. Maar de functie wordt ook wel eens misbruikt door spammers, scams en andere personen die je liever niet aan de telefoon wil hebben. Voor dit soort gevallen komt de nieuwe functie voor het stilhouden van onbekende bellers in WhatsApp van pas.



Onbekende beller in WhatsApp stilhouden

De functie om een onbekende beller in WhatsApp stil te houden, is beschikbaar sinds juni 2023. Om de functie te kunnen gebruiken, zorg je dat je versie 23.12.71 of nieuwer van WhatsApp hebt. Vervolgens schakel je het als volgt in:

Open WhatsApp en ga naar Instellingen > Privacy. Tik op de nieuwe optie Gesprekken. Zet de schakelaar aan bij Houd onbekende bellers stil.

In het vervolg worden oproepen van nummers die niet in jouw adresboek staan stilgehouden. Dat betekent dat je telefoon niet meer over gaat. Wel verschijnen gemiste oproepen van onbekende bellers nog in het Gesprekken-tabblad en kun je mogelijk een melding krijgen. Maar je telefoon gaat niet meer over zoals bij elk ander telefoongesprek als dit afkomstig is van een onbekende beller.

Je kunt natuurlijk ook altijd nog mensen blokkeren op WhatsApp. In dat geval kunnen ze helemaal geen contact meer met jou opnemen via de chatapp.

Kan ik de belfunctie van WhatsApp uitschakelen?

Je vraagt je misschien af: kan ik het bellen in WhatsApp uitschakelen, zodat ik helemaal niet gebeld wordt? Als je toch nooit via WhatsApp belt, wil je misschien ook helemaal geen oproepen kunnen ontvangen. Helaas is het niet mogelijk om de belfunctie uit te schakelen. Wat je wel kan doen, is om WhatsApp geen toestemming te geven tot je microfoon. Je ontvangt wel oproepen, maar kunt dan in ieder geval geen gesprekken voeren. Hou er wel rekening mee dat je dan ook geen WhatsApp-spraakberichten kan versturen.

De functie om onbekende bellers in WhatsApp stil te houden, lijkt heel erg op de gelijknamige functie die in de standaard Telefoon-app op je iPhone zit. Het verschil is dat een beller meteen naar voicemail gaat, terwijl hij bij WhatsApp-bellen gewoon over blijft gaan. Je leest daar meer over in onze tip over onbekende bellers stilhouden en blokkeren op de iPhone.