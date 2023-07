Reparatieketen The Fixables failliet verklaard

Eerder ging reparatiebedrijf Fixers failliet, dat inmiddels een doorstart heeft gemaakt. Ook het (bijna gelijknamige) Fixables is nu in de problemen geraakt. De winkels in Utrecht en Bussum zijn sinds gisteren gesloten en ook de winkel in Amsterdam gaat op slot, in afwachting van verdere stappen. Volgens oprichter René Smit is de omzet zodanig gekelderd dat het niet langer vol te houden was.



De website RetailTrends ( paywall ) meldt dat er al enkele geïnteresseerde partijen zijn, die de failliete boedel van The Fixables wil overnemen.

The Fixables was een kleinere keten met een minder agressieve uitbreidingsstrategie dan concurrent Fixers. The Fixables had slechts drie winkels in de Randstad, gespecialiseerd in reparatie van smartphones en andere kleine elektronica. Mogelijk heeft ook deze kleine keten te maken gekregen met veranderend consumentengedrag. Fixers klaagde eerder dat gebruikers langer blijven rondlopen met een kapot toestel. Wat ook zou kunnen meespelen is dat toestellen steeds breuk- en waterbestendiger worden, waardoor ze minder snel reparatie nodig hebben. Huidige iPhones zijn goed bestand tegen onderdompeling in water en met Ceramic Shield en andere versterkingen in het glas gebeurt het minder snel dat je scherm breekt.

Het faillissement van The Fixables Bussum en The Fixables Utrecht is online terug te vinden. Het is niet meer mogelijk om afspraken voor reparatie te maken bij The Fixables. Heb je nog producten ter reparatie bij het bedrijf liggen, dan kun je via de curator proberen om je eigendommen terug te krijgen. Als curator is mr. M. Bout aangesteld.