Hestia is een nieuw accessoire waarmee je de zon, maan en sterren beter kunt bekijken. Het is bedoeld als een soort telescoop voor beginners, zodat je Instagram-waardige foto's van de nachtelijke hemel kunt maken.

Hestia: telescoop voor je iPhone

Hestia is bedacht door Vaonis en moet met behulp van crowdfunding realiteit worden. Op Kickstarter kun je voor €170 meedoen als early bird. Je krijgt dan het apparaatje, een hoes en een statief om comfortabel te kunnen kijken. Een zonnefilter kost rond de €35 extra. Het idee is heel anders dan een traditionele telescoop en het ziet er ook heel anders uit, als een plat pakket ter grootte van een boek met een gewicht van 500 gram. Het is bedoeld om via je iPhone de hemel te bekijken, hemellichamen te vinden en ze vervolgens te fotograferen. Het mooie is dat je hiermee ook foto’s van de zon kunt maken, terwijl dat met alleen de iPhone-camera nooit lukt.



Vaonis Hestia maakt gebruik van een 40mm (1,18 inch) lens en prisma’s om binnenkomend licht te verzamelen en te projecteren op de camerasensor van de iPhone. Je kunt de 25x telescoop gebruiken om door het zonnefilter naar de zon te kijken en bijvoorbeeld zonnevlekken te waarnemen. Ook kun je mooie foto’s maken van de maan, inclusief details. De fabrikant levert er een app bij (Gravity) om aan de hand van een interactieve kaart de gewenste hemellichamen terug te vinden. De software helpt je bovendien om meerdere beelden met korte belichting samen te voegen tot één hoogwaardige foto.

Zonsverduistering fotograferen met Hestia-telescoop

De fabrikant kijkt ook alvast vooruit: op 8 april 2024 zal er een totale zonsverduistering te zien zijn in Noord-Amerika. De volgende is pas in 2044, dus wie het wil meemaken mag hopen dat de Hestia voor die tijd op de deurmat ligt. Europeanen kunnen uitkijken naar woensdag 12 augustus 2026, want dan is de eerstvolgende keer dat de maan de zon volledig zal blokkeren – in een smalle band die van Spanje naar Groenland loopt. In Nederland en België vindt pas op 7 oktober 2135 weer een totale zonsverduistering plaats. Hopelijk is de Hestia rond die tijd nog bruikbaar, of zijn er inmiddels betere oplossingen verschenen.

Het apparaatje is geschikt voor iPhones en Android-toestellen en vereist geen stroom. Vaonis wil de draagbare telescoop in december 2023 uitbrengen en dat lijkt te gaan lukken, als er geen andere beren op de weg verschijnen. Het Kickstarter-project is namelijk al volledig gefinancierd (70x het gewenste bedrag), dus de makers kunnen aan de slag gaan. Je hebt nog bijna een maand de tijd om te beslissen of je mee wilt doen. Eerder realisteerde Vaonis al een soortgelijk Vespera-project op Kickstarter, dat succesvol werd afgerond.