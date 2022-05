WhatsApp lijkt bezig te zijn met het ontwikkelen van een chatfilter. Deze functie zit al in WhatsApp Business, maar binnenkort waarschijnlijk ook in WhatsApp Messenger. Lees hier wat de functie inhoudt.

De zoekfunctie van WhatsApp bestaat al geruime tijd en maakt het makkelijk om bijvoorbeeld specifieke media en natuurlijk woorden. Nu komt WhatsApp met extra functies om precies te vinden wat je zoekt. Ook voor mensen die de hele dag door in allerlei chats bezig zijn, kan dit een uitkomst zijn.



WhatsApp Messenger chatfilter in ontwikkeling

Op dit moment zullen veruit de meeste gebruikers nog een lijst met gesprekken zien op volgorde van activiteit. Het gesprek met het meest recente bericht komt bovenaan, ongeacht of je dit al gelezen hebt of niet. Voor enkele gebruikers van WhatsApp Messenger is het nu mogelijk om te sorteren op de volgende criteria:

Ongelezen gesprekken

Contacten

Niet-contacten

Groepen



Een screenshot van de betaversie van WhatsApp Desktop.

Deze chatfilters werden ontdekt door WABetaInfo. De website meldt dat het voor een kleine groep gebruikers al actief is sinds een beta-update die twee weken geleden werd uitgebracht. Gebruikers van WhatsApp Business, een aparte app voor zakelijke gebruikers, konden al chatfilters gebruiken.

Wanneer iedereen de nieuwe filters kan gebruiken, is nog niet bekend. WhatsApp rolt functies vaak geleidelijk uit en bovendien is de functie nog in ontwikkeling. Zodra hier meer nieuws over is, werken we dit artikel bij. Tot die tijd kun je ook bekijken welke nieuwe WhatsApp functies eraan zitten te komen.