Universal Control werd aangekondigd tijdens WWDC 2021 als één van de belangrijkste functies van dat jaar. Toch moesten we tot macOS 12.3 wachten tot de functie daadwerkelijk beschikbaar kwam, aanvankelijk alleen als betafunctie. Apple kon op dat moment nog niet beloven dat het goed werkte. Inmiddels zijn we een paar maanden verder en zijn de belangrijkste bugs eruit. Apple geeft aan dat Universal Control vanaf macOS 12.4 en iPadOS 15.5 niet langer in beta is.



Ik heb Universal Control al meerdere keren gebruikt en ik ben echt tevreden met hoe het werkt. Heb er ook echt meerdere keren iets nuttigs mee kunnen doen.

Er zijn de afgelopen tijd dan ook weinig klachten over performance of functionaliteit geweest. iCulture-redacteur Daniel:

Met Universal Control kun je meerdere Macs en iPads aansturen met dezelfde muis/trackpad en hetzelfde toetsenbord. Zo kun je makkelijk wisselen tussen apparaten. In de tiende beta van macOS Monterey trof Apple al voorbereidingen voor Universal Control, zoals hieronder is te zien:

Het was toen nog onzeker of het wel in de uiteindelijke release van Monterey zou zitten, die in het najaar van 2021 verscheen. Dat bleek niet het geval. Apple deed overigens hetzelfde met iCloud Private Relay, dat al wel te gebruiken was, maar eveneens voorzien was van een betalabel. Een andere functie waar we destijds erg naar uitkeken was SharePlay, dat iets eerder beschikbaar kwam.

Je kon Universal Control destijds geforceerd inschakelen door naar Systeemvoorkeuren > Beeldschermen te gaan. Je zag dan een optie om anderen op afstand je toetsenbord en muis te laten bedienen. Je kon het nog niet gebruiken, maar dat het als optie in de Systeemvoorkeuren zat wekte de indruk dat Apple druk bezig was om het in de release te verwerken. Had je twee Macs die op Monterey draaien, dan kon je Universal Control wel inschakelen door interne systeembestanden te wijzigen, maar ook dan moest je rekening houden met bugs. Gelukkig dat met het verlaten van het betastadium allemaal voorbij.